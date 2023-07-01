Turizm bölgesinde şaşkına çeviren görüntü!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:08

Güncelleme: 01.07.2023 - 14:08

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarıları dikkate alınmayınca halk plajlarında istenmeyen görüntüler yaşanıyor.

Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25'ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı 364 bin nüfuslu Alanya nüfusunu neredeyse ikiye katladı. İlçeye rağbet çok olunca günübirlik sahillerden İncekum plajı adeta çadır kente döndü.

Memleketlerinde kurban ibadetini tamamladıktan sonra gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve sabah denize girenler otoparkı doldurdu. Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin ortaya koyduğu görüntüler ise ilginç görüntülere sahne oldu.

'Böyle tatil olmaz' dedirten görüntülerde otomobillerini otel gibi kullanıp içinde üç, dört kişi yatanlar, yine araçlarının başına kurdukları sofrayı olduğu gibi çöplük halinde bırakıp uykuya dalanlar ile açık havada yere serdikleri battaniyeler ya da şezlongların üzerinde sıralanmış şekilde uyuyanlar dikkati çekti.