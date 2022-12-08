Turizm sektörü 16. kez İzmir’de buluştu

08 Aralık 2022 Perşembe, 15:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonelleri ve ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuarİzmir'deki açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizmin ivme kazandığı bir dönemde 16 ülkeden 210'dan fazla katılımcıyı 4 gün boyunca İzmir'de misafir edeceklerini söyledi. Turizm sektöründe uluslararası büyük bir rekabet olduğuna dikkati çeken Soyer, salgından sonra seyahat alışkanlıklarının değiştiğini anımsattı.

“DÖNÜŞÜMÜZ MUHTEŞEM OLACAK”

Küresel ölçekteki değişimi anladıklarını dile getiren Başkan Soyer, "Kent ekonomisine, esnafa, taksiciye faydası olmayan bir turizm anlayışı dünya genelinde ömrünü tamamladı. Türkiye'nin ucuz destinasyon haline gelmediği, yerelin kendi gücü ve bereketinden beslenen yeni bir turizmi ülkemizin tüm kılcallarına yaymak zorundayız. Pandemiyi yendik, turizm geri dönüyor. Dilerim dönüşümüz muhteşem olsun." dedi.

(Efes Selçuk Belediyesi de fuarda yerini aldı)

BAĞLIKAYA: HEDEFLER DESTİNASYONLAR BAZINDA BELİRLENMELİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmin işbirliği ve paylaşım anlamına geldiğini kaydetti. Turizmin çok destinasyonlu ülkelerde merkezi olarak yönetilemeyeceğini anlatan Bağlıkaya, "Makro politikalar içinde yerelde oluşturulacak destinasyon fazlı pazarlama stratejileri çağın gereğidir. Yerel irade rekabetçi bir anlayışla bölgenin tanıtımını belirlemelidir. Bu yüzden hedefler destinasyonlar bazında belirlenmeli, hedeflere ulaşma başarısı toplam sayılarla değil. ölçeğinde yapılacak değerlendirmelerle ölçülmelidir" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu Başkanı Sunil Kumar Rumalla ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener fuarın açılışında birer konuşma yaptı.

SON GÜN HALKA AÇILACAK

İlk iki gün profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, son gün halka açık olacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.