Turizm sezonu öncesi uyarı: 'Carettalara dokunmayın'

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaklaşan turizm sezonu öncesi caretta carettalara dokunulmaması gerektiğini, bunun canlılar için stres yarattığını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:06
Turizm sezonu öncesi uyarı: 'Carettalara dokunmayın'
Abone Ol google-news

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yılda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Muğla'da turizm sezonu öncesi deniz kaplumbağaları için uyarıda bulundu.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska, "Uzman olmayan kişiler yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınmalı. Bu hayvanları beslemek canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunulmamalı ve beslenmemelidir" dedi.

Kaska, "Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli" uyarısı yaptı. 


caretta caretta iztuzu Plaj

İlgili Haberler

Çiftleşen caretta carettalar için 'sessizlik' uyarısı

Çiftleşen caretta carettalar için 'sessizlik' uyarısı
Caretta Caretta Tuba’yı 8 milyon kişi takip etti!

Caretta Caretta Tuba’yı 8 milyon kişi takip etti!
Caretta caretta 'Tuba'yı 7 milyon 767 bin kişi izledi

Caretta caretta 'Tuba'yı 7 milyon 767 bin kişi izledi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler