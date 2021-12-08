Turizmcilereden TÜİK'e tepki
Turizmciler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayında geçen yıla göre en yüksek artışın lokanta ve otellerde yaşandığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
TÜİK'in açıkladığı verilerle otelleri ve restoranları "zam şampiyonu" ilan ettiğini belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Sektör bunu hak etmiyor. TÜİK'in rakamları turizmcilerin çok para kazandığı, gelir ve kar elde ettiği gibi algı oluşturuyor. Gerçek böyle değil" diye konuştu.
İşler, "TÜİK'in sektörümüzü zam şampiyonu göstermesi talihsiz bir açıklamadır. TÜİK, turizm sektörünün fahiş fiyatlarla hak etmediği büyük gelirler, karlar elde eden bir sektör gibi algılanmasına yol açıyor."Son zamanlarda TÜİK'in açıkladığı, ortaya koyduğu verilerin tartışıldığını hatırlatan Mehmet İşler, "TÜİK'in istatistikleri hayatın gerçeklerine uymuyor. Bu veriler yanlış, ret ediyoruz" dedi. Yeniden değerleme yüzde 36.2 belirlenirken TÜİK'in ortaya koyduğu enflasyon rakamlarının, verilerin tartışıldığına dikkat çeken İşler, şu görüşleri dile getirdi:
"TÜİK ürün fiyatlarını, verilerini gözden geçirsin. Çıkalım çarşıya, pazara, ürün, gıda, girdi fiyatlarındaki artışı görelim. TÜİK nereden fiyat aldıysa oradan alışveriş yapalım. Alışverişlerimizde TÜİK fiyatlarıyla ürün bulamıyor, alamıyoruz. Turizmci zammı kafasına göre yapmıyor, satın aldığı ürünlerin fiyatlarını baz alarak fiyat belirliyor. Zam şampiyonu gibi yaftalanmayı kabul etmiyoruz. Turizmci fırsatçı değildir."
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