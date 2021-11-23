Türk-Alman yaşamını yansıtan fotoğraflar İzmirliler ile buluştu
İzmirli fotoğraf sanatçısı Ergun Çağatay'ın Almanya'da yaşayan Türkler arasında çektiği fotoğraflardan oluşan “Biz Buralıyız Türk-Alman Yaşamı 1990 Ergun Çağatay Fotoğrafları” adlı sergi, İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nde İzmirliler ile buluştu.
Türkiye ve Almanya arasında 1961’de imzalanan İş Gücü Antlaşması’nın 60’ncı yıl dönümü nedeniyle Ruhr Müzesi’nde açılan “Biz Buralıyız Türk-Alman Yaşamı 1990 Ergun Çağatay Fotoğrafları” adlı sergi, İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nde İzmirliler ile buluştu. Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışına Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkiler temsilcileri, Goethe Enstitüsü’nün İzmir temsilcileri, iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri katıldı.
Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, zaman içinde birbirlerinden çok farklı toplumların yollarının kesiştiği pek çok dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, 1961’de imzalanan iş birliği antlaşmasının da her iki tarafın yaşamsal menfaatlerini etkilediğini belirtti. Sergiyle iç içe geçmiş kültürlerin son derece yalın bir biçimde ziyaretçilere aktarıldığını ifade eden Kökkılınç, 2018’de yaşamını yitiren İzmir doğumlu sanatçı Ergun Çağatay’ın eserlerinin kentte sergilenmesine katkı koyanlara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına teşekkürlerini iletti.
Goethe Enstitüsü İzmir Müdürü El Sioufy’nin moderatörlüğünde yapılan açılış konuşmalarında Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, geçmişten bu yana iki devlet arasındaki dostluğa ve iş birliğine verilen öneme dikkat çekti.
Ruhr Müzesi’nin proje koordinatörü ve küratörü Meltem Küçükyılmaz, serginin Almanya’da ve Türkiye’de büyük ilgi görmesinden mutlu olduklarını belirterek, 2018’de yaşama veda eden sanatçının fotoğraflarını bir kültür mirası olarak değerlendirdiklerini vurguladı.
Sergi 9 Aralık’a kadar izlenebilecek.
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