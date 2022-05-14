Türk Başkonsolosluğu'na saldırmışlardı, Fransa kınadı

Fransa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

AA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:27
Türk Başkonsolosluğu'na saldırmışlardı, Fransa kınadı
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Fransa, 12 Mayıs gecesi Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na yönelik terör örgütü PKK iltisaklı saldırıyı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece, Boulogne-Billancourt'daki Türk Başkonsolosluğuna yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Saldırının ardından Fransa İçişleri ve Adalet bakanlıklarının yetkili birimleriyle hızlı şekilde temasa geçildiği aktarılan açıklamada, Fransız hükümetinin durumu büyük bir dikkatle takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın diplomatik yerleşkelerin güvenliğine önem verdiği işaret edilerek, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin ve Büyükelçi'nin ikametgahının özel koruma önlemlerinden yararlandığı bilgisi paylaşıldı.

BAŞKANSOLOSLUK SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Paris Başkonsolosluğu'na kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, Başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmiş, Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Daha sonra soruşturmayı, adli polis bünyesindeki Terörle Mücadele Birimi devralmıştı.


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