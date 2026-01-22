Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Iğdır'daki skandalda tutuklama!

Olay, 20 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Tuzluca ilçesinde meydana geldi.

Bir evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının bir kişi tarafından alınıp sokağa attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. B.G., ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ SKANDAL

DEM Parti salı günündeki grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı. Suriye'de HTŞ yönetiminin SDG kontrolündeki bölgeye dönük operasyonlarına tepki olarak yapılan toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi. Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup burada Türk bayrağını hedef alan bir saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekili Türk bayrağını indirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, olayın "açık bir provokasyon" olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu.