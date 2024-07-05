Türk bayrağına saldıran şüpheli, bayrağı öpüp özür diledi

Yayınlanma: 05.07.2024 - 19:44

Güncelleme: 05.07.2024 - 19:44

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarda bulunması sonrası pek çok ilde iktidara ve sığınmacılara yönelik protestolar meydana geldi. Suriye'nin kuzeyinde ise Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde de Türkiye karşıtı protestolar meydana geldi. Olaylara müdahale eden Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarma tarafından suça karışanlar gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; olaylarda Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalandı. Yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El-Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalandı. Jandarma tarafından alınan ifadesinde, suçunu itiraf eden şüpheli, azmettiren akrabasının adını verdi. Azmettiricinin de yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Türk bayrağına saldırıda bulunan şüpheli ifadesinde çok pişman olduğunu belirterek, "Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür diliyoruz. Ben ve kardeşim Kayseri'de yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık. Maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. Kayseri'deki saldırıya uğrayan mültecileri koruduğu için. Bizimle SGH (Suriye Geçici Hükümeti) dahil birçok kurum iletişime geçerek hatalı olduğumuzu söyledi. Çünkü Türkiye halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bayrağa saldırısını nedeniyle video ile de Türk halkından özür dileyen şüpheli, Türk bayrağını öptü.