Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2024 Pazar, 10:13
Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı

Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Uğur Mumcu Parkı’da toplanan grup, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı

Yürüyüşte izciler ve katılımcılar tarafından 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı.

Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı

Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı

Burada, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı

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