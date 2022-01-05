Türk bayrağını indirmeye çalışmıştı: Rahatsızlığı ortaya çıktı
Karabük'te bir iş yerinin camında asılı Türk bayrağını çekip indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı bulunması nedeniyle mahkeme kararıyla hastanede gözlem altında tutulacak.
Karabük merkeze bağlı İnönü Caddesi'ndeki iş yerinin önünde dün asılı Türk bayrağını çekiştirip indirmeye çalışan Ş.U. adlı kadın, çalışanlar tarafından fark edilince uzaklaştı.
İş yeri sahibinin şikayetiyle polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Türk bayrağını indirmeye çalıştığı gerekçesiyle 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınan Ş.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ş.U.'nun 'Affektif bozukluk' şeklinde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirlendi.
ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUĞU VAR
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.U.'nun, işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 'şizoaffektif bozukluk' olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen Ş.U. hakkında, en yakın sağlık kuruluşunda gözlem altına alma işlemi yapılmasının uygun olduğu yönünde, uzman görüşü içeren rapor düzenlendi.
Adliyeye getirilen Ş.U.'nun, rapor doğrultusunda ve Cumhuriyet Savcısı'nın görüşüyle sevk edildiği Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verildi.
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