Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler

Bupar Araştırma, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde kritik bir anket yaptı. Yüz yüze yapılan ankette, dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Iğdır ve Van illerinde yaşamakta olan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik siyasi tercih ve beklentilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi.