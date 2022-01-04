Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 14:10
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler

Bupar Araştırma, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde kritik bir anket yaptı. Yüz yüze yapılan ankette, dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Batman, Bitlis, Diyarbakır,  Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Iğdır ve Van illerinde yaşamakta  olan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik siyasi tercih ve  beklentilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. 

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler

Bupar Araştırma'nın "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimsiz seçim yapılacak olsa sizce hangi ittifak kazanır ve siz hangi ittifakın kazanmasını istersiniz?" sorusuna gelen yanıtlar şu şekilde oldu:

CUMHUR İTTİFAKI 

Sizce hangi ittifak kazanır?: Yüzde 19

Siz hangi ittifakın kazanmasını istersiniz? Yüzde14,3

MİLLET İTTİFAKI

Sizce hangi ittifak kazanır?: Yüzde 57,1

Siz hangi ittifakın kazanmasını istersiniz?: Yüzde 59,8

Fikir belirtmeyenler: Yüzde 23,0 / Yüzde 25,9

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler

Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa ve son turda Recep Tayyip Erdoğan ile karşısında Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa sizce hangisi kazanır ve siz kimin kazanmasını istersiniz?

-RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sizce hangisi kazanır?: Yüzde 21,6 

Kimin kazanmasını istersiniz?: Yüzde  %14,7

-KEMAL KILIÇDAROĞLU

Sizce hangisi kazanır?: Yüzde 51,9 

Kimin kazanmasını istersiniz?: Yüzde  51,8

Kararsız, cevap vermeyenler: Yüzde 26,5 / Yüzde 33,5

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Ortalama: Yüzde 26,6

Olumsuz: Yüzde 46,6

Ne olumlu ne olumsuz: Yüzde 20,3

Olumlu: Yüzde 16,0

Fikri yok: Yüzde 17,1

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Ortalama: Yüzde 10,3

Olumsuz: Yüzde 60,8

Ne olumlu ne olumsuz: Yüzde 8,9

Olumlu: Yüzde 14,3

Fikri yok: Yüzde 16,0

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler



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