Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: İlk kez karşı karşıya geldiler
Bupar Araştırma, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde kritik bir anket yaptı. Yüz yüze yapılan ankette, dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Iğdır ve Van illerinde yaşamakta olan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik siyasi tercih ve beklentilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi.
Bupar Araştırma'nın "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimsiz seçim yapılacak olsa sizce hangi ittifak kazanır ve siz hangi ittifakın kazanmasını istersiniz?" sorusuna gelen yanıtlar şu şekilde oldu:
CUMHUR İTTİFAKI
Sizce hangi ittifak kazanır?: Yüzde 19
Siz hangi ittifakın kazanmasını istersiniz? Yüzde14,3
MİLLET İTTİFAKI
Sizce hangi ittifak kazanır?: Yüzde 57,1
Siz hangi ittifakın kazanmasını istersiniz?: Yüzde 59,8
Fikir belirtmeyenler: Yüzde 23,0 / Yüzde 25,9
Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa ve son turda Recep Tayyip Erdoğan ile karşısında Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa sizce hangisi kazanır ve siz kimin kazanmasını istersiniz?
-RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Sizce hangisi kazanır?: Yüzde 21,6
Kimin kazanmasını istersiniz?: Yüzde %14,7
-KEMAL KILIÇDAROĞLU
Sizce hangisi kazanır?: Yüzde 51,9
Kimin kazanmasını istersiniz?: Yüzde 51,8
Kararsız, cevap vermeyenler: Yüzde 26,5 / Yüzde 33,5
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