Türk Demokrasi Vakfı’ndan İmamoğlu’na gözaltı açıklaması

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:29

Güncelleme: 20.03.2025 - 00:29

Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye demokrasi pratiği özellikle 2000'li yıllarda, yargının olağan faaliyet alanı dışına çıkması suretiyle, siyasi alanın toplumsal dinamiklerle değil, yargı kararlarıyla şekillenmesi sürecini yaşıyor. Önce Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceği hukuk ile izahı zor kararlarla engellenmeye çalışılırken, son dönemde yargıda kadrolaşan iktidarın beklentisine uygun yargısal kararlar sıkça gözlenmekte.

Biz, kimin işine yarayacağı endişesine kapılmaksızın, menfaat kriterleri yerine hak temelli ve demokrasi prensiplerinin koşulsuz işlemesine inanan demokratlardan oluşan, aynı zamanda hem AK Parti'den hem CHP'den milletvekillerinin aynı çatıda buluşabildigi, mütevelli heyetinde demokrasiye inanmış bunun dışında da birçok siyasi fikrin bulunmasından gurur duyan 38 yıllık bir think tank ve NGO olarak bu iki durumdan da demokrasi adına üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Demokrasi, en basit tanımı ile toplumun bugününü ve geleceğini en barışçı ve en şeffaf şekilde idare etme, belirleme yöntemidir. Bunu keşfetmek, özellikle Batı için çok ciddi bedeller ödenmesi suretiyle gerçekleşmiştir. Batı/Avrupa tarihi, bu anlamda savaşlar ve çatışmalar tarihidir. Demokrasi ve hukuk devleti, barıştır. Bu yüzden kuvvetler ayrılığına inanıyoruz, yargının bağımsızlığına inanıyoruz, üstelik aksi durumun nasıl adaletsiz bir yöntem olduğunu bizzat yaşamış siyasal iktidarın, böyle bir siyasal/yargısal iklimin hazırlayıcısı olması kabul edilemez. Üstelik bu olayların 18 Mart gibi bu toplumun birlikteliğinin nasıl büyük zaferlerin temelini oluşturduğuna şahitlik edilmiş bir tarihin peşinden gelmesi de ayrı bir talihsizliktir.

“DEMOKRASİMİZ OTORİTERİZMDEN, TOTALİTERİZME GEÇİŞ SÜRECİNİN TÜM ALAMETLERİNE MUHATAP OLMAKTADIR”

Türkiye'nin iki kutuplu bir siyaset içerisinde, her geçen gün tarafların birbirine düşmanlıklarının derinleştiği bir konjonktürde, bu gidişin iktidar için de muhalefet içinde güzel bir siyasi atmosfer olmadığı kanaatindeyiz. Toplumun tercihlerine saygi duyuyorum deyip, tercihini yaptiktan sonra, yani iktidar kaybettiği yerleri yargı kılıfıyla geri almasının hukukla bile izahı zor iken, demokrasi ile izahı imkansızdır. Türkiye, evrensel demokrasi ve yargı kriterleri anlamında her gecen gün daha alt sıralara düşerken, artık Batı ülkelerinin bizi 'Ortadoğu' liginde sınıflandırmaya başladığı bir dönemin, bize öncelikle bu derin ekonomiik krizde nasil yansıyacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Maalesef demokrasimiz otoriterizmden, totaliterizme geçiş sürecinin tüm alametlerine muhatap olmaktadır. İktidar, bu taraftan bakıldığında, 'yargı yapıyor, ben ne yapabilirim' diye içinden çıkabileceği bir durumda olmadigini artik kabul etmelidir. 'Mızrak,çuvala sığmamaktadır'.

Demokratik yarışın en önemli prensiplerinden birisi de, oyun içinde kurallarının değişmemesidir. Toplumlar ve bireyler öngörme yeteneğini kaybettiği zaman kaos başlar. Bizim tarihi geleneğimizde yaşamadığımız bir dönemin taşlarının döşenmesinden endişeliyiz."