Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 22:51

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyadan görüntüleri paylaşan Barış Yarkadaş, iletisine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü" notunu düştü.

Videoda bir kişinin "Başkanım her şey güzel olacak. Bunlar geçecek" dediği duyuldu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #gözaltı

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