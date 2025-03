İBB’de CHP Grubu’ndan ‘terk etmeme’ kararı! ‘İmamoğlu göreve gelene kadar…’

Yayınlanma: 19.03.2025 - 23:16

Güncelleme: 19.03.2025 - 23:16

İBB Meclisi CHP Grubu, yaptıkları ortak açıklamayla Ekrem İmamoğlu’nun yeniden görevi başına gelinceye kadar İBB Meclisi’ni terk etmeyeceklerini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

"Son 6 aydır İstanbul Adliyesi merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda her türlü hukuksuzluk yaşatıldıktan sonra bugün 16 milyon İstanbullu hemşehrimizin helal oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu Başkanımız, iktidarın talimatıyla hareket eden şahıslar tarafından siyasi saikle gözaltına alınmıştır.

6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyemize siyasi iktidar tarafından her koldan sürdürülen hukuk dışı taarruzlara ve merkezi idarenin engelleyici uygulamalarına teslim olmadık ve asla teslim olmayacağız. Cumhuriyet tarihimizin en karanlık günlerini yaşatan, milletin egemenlik hakkını gasp etmeyi sıradanlaştırmaya çalışan bu zihniyet ile mücadelemiz kesintisiz devam edecek.

TBB ve İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem Başkanımız; millet iradesini temsil etmektedir ve kendisini milletimize emanet etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi her neferiyle partinin evlatlarına; her yerde, her alanda, her daim sahip çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, bu kadim kentin düşman işgalinden kurtuluşundan bugüne, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, özgürlükleri için, demokrasi için 102 yıldır bedel ödemekten geri durmamıştır, durmayacaktır.

Çağımızda kötülük, tüm çıplaklığıyla politika sahnesinde kendisini göstermektedir. Rejimin bugünkü hali, bir savcı, bir bürokrat bir araya geldiğinde hakkınızda her şeyi yapabilir. Diplomanı da alır, tapunu da, özgürlüğünü de. İktidar artık bugün, otokratik yöntemleri dahi aşmış, muhalefete gözdağı vermek, rakiplerini saf dışı bırakmak için şuursuzca hareket etmektedir.

Ayakta kalmak uğruna, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarını dejenere eden iktidar; her fırsatta kutsiyet atfettikleri ‘devlet’ kavramını demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, temel haklardan ve en önemlisi milletten kopartarak, kendi iktidarlarını korumak uğruna ülke barışına ciddi zarar vermekten kaçınmamaktadır.

Ancak bilinmelidir ki, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’nda bizlere verdiği talimat gereği; Devrimlerin ve Cumhuriyetin sahibi, bekçisi olmaya devam edeceğiz, kendi eserimizi koruyacağız. Ne Ekrem Başkanımızı, ne de hiçbir yol arkadaşımızı iktidarın insafına bırakmayacağız. İrademize sahip çıkacak, hep beraber mücadele edeceğiz.

Milletin derin vicdanındaki ortak sağduyu bilmektedir ki yaşananlar hukukla değil, yargının siyasallaşmasıyla ilgilidir. Milletin bağrından çıkan Cumhuriyet Halk Partisi İBB Meclis Üyeleri olarak bizler bu soruşturma dosyalarına karşı hukuki savunma üretmeye dahi gerek duymuyoruz. Bu andan itibaren bizim için Ekrem İmamoğlu hakkında savcıların ne yazdığı ve yargıçların ne karar verdiği değil, milletin verdiği karar önemlidir.

Amacınızın ne olduğunu biliyoruz, Türkiye biliyor. Bizler İBB Meclis Üyeleri olarak bu mecliste, İstanbul’un muhafızı Ekrem Başkanımızın yolunda, İstanbul halkının iradesine sahip çıkacağız ve Başkanımız yeniden görevi başına gelinceye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Meclis’ini terk etmeyeceğiz.

Cumhuriyetin kurucu partisi olan partimizin İBB Meclis Üyeleri olarak, her yurttaşımızı Pazar günü gerçekleşecek ön seçimimize destek olmaya, Cumhurbaşkanı Adayımızı en güçlü iradeyle belirleyeceğimiz demokrasi devrimine destek vermeye davet ediyoruz.

Asla teslim olmayacağız. Çünkü; bu memleket bizim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."