Türk Eczacıları Birliği 'Eczacı Her Yerde' kampanyası başlattı

Türkiye'de bilimsel eczacılığın 184'üncü yılı dolayısıyla, Türk Eczacıları Birliği 8-14 Mayıs haftası kapsamında "Eczacı Her Yerde" kampanyası başlattı.

AA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:14
Türk Eczacıları Birliği 'Eczacı Her Yerde' kampanyası başlattı
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Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan açıklamaya göre; 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü teması "Bilimin Işığında, Toplumun Kalbinde, İlacın Olduğu Her Yerde Eczacı" olarak belirlendi.

Açıklamada, eczacıların birinci basamak sağlık danışmanı olmalarının yanı sıra salgın, sel, deprem gibi olağanüstü koşullarda kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunduğu vurgulandı.

"SAHTE İLAÇLARLA MÜCADELE İÇİN ECZACI ŞART"

Kampanyanın sosyal medyada "eczacışart, eczacıheryerde" etiketleriyle başladığı ifade edilen açıklamada, kampanyaya katılan eczacıların şu mesajlarına yer verildi:

"Sürdürülebilir bir sağlık sistemi için eczacı şart. Ülkenin dört bir yanında 7/24 kesintisiz ilaç-eczacılık hizmetleri için eczacı şart. Hastanelerde akılcı ilaç politikaları uygulamak için eczacı şart. Sahte ilaçlarla mücadele için eczacı şart. İlaç yokluklarıyla mücadele için eczacı şart. Hakkaniyetli, eşitlikçi ve sağlık çalışanları arasında iş barışını önceliklendiren bir yaklaşım için eczacı şart. İlaç geliştirme ve üretiminde ülke kapasitemizi artırmak için eczacı şart. Toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt üretebilmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda eczacı şart."


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