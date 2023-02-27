Eczacıbaşı'dan depremzedeler için destek turnuvası

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşlara yardım amaçlı düzenlenen turnuvanın ilk maçında Kuzeyboru'yu mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 22:34
Eczacıbaşı'dan depremzedeler için destek turnuvası
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerini karşı karşıya getiren ve depremzedeler yararına düzenlenen hazırlık turnuvasının ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın düzenlediği ve maçlardan elde edilecek bilet ve ESK Store satış gelirleri, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen yurttaşlara aktarılacak hazırlık turnuvası, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda başladı.

Turnuvanın ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

HATIRA BİLETİ İLE YARDIM EDİLEBİLİR

Karşılaşmadan önce takımlar sahaya "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye" yazılı pankartla çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada yarın da Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 17.30'da başlayacak.

Bu arada, maçlara gidemeyen voleybolseverler, hatıra bilet alarak da depremzedeler için yardımda bulunabilecek.


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