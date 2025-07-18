Türk edebiyatının kutup yıldızı Pınar Kür son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının Cumhuriyet sonrası önemli kalemlerinden Pınar Kür (82), dün son yolculuğuna uğurlandı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Kür, 15 Temmuz günü yaşama veda etti. Usta yazar için İstanbul’da Teşvikiye Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kür’ün yakınları, sevenleri, Türkiye Yazarlar Sendikası üyeleriyle birlikte sanat ve edebiyat dünyasından isimler katıldı. Kür’ün oğlu, gazetemizin eski Kültür Servisi Şefi Emrah Kolukısa başsağlığı dileklerini kabul etti. Pınar Kür’ün cenazesi Teşvikiye’deki törenin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘SANSÜRE KARŞI DURDU’

Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, cenaze töreninde gazetemize yaptığı açıklamada Pınar Kür’ü şu ifadelerle anlattı: “Can Yayınları’nın kuruluş dönemlerinden beri, yayınevinin kurucusu babam Erdal Öz’ün hem bir dostu hem de Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne karşı, sıkıyönetimlere karşı, sansüre karşı beraber mücadele vermiş bir yazar, dolayısıyla benim için çok önemli bir yazar olmasından fazlası. Yayınevinin merkezinde, sembol isimlerden biridir Pınar Kür. Çok büyük bir kayıp. Diğer yandan bize miras bıraktığı yazarlığı ve eserleriyle, baskıya, sansüre ve edebiyatın küçümsenmesine karşı gösterdiği duruşla hep bir Kutupyıldızı gibi parlamaya devam edecek ve hayatımızın içinde olacaktır Pınar Kür.”