Türk Eğitim-Sen, bakanlığın bağlı olduğu kurumu unuttu Tekin'e tepki gösterdi: Erdoğan'ın mülakat sözü havada bırakılamaz

Yayınlanma: 13.09.2023 - 20:08

Güncelleme: 13.09.2023 - 22:08

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarının kurulacak bir komisyon huzurunda 45 dakikalık mülakatla yapılacağına dair sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Eğitim çalışanlarının uzun süredir mülakat uygulamasının sıkıntılarını yaşadığını anlatan Geylan, öğretmen atamalarında yeniden mülakatın belirleyici olacağı bir kurgunun dile getirilmesinin, eğitim çalışanlarında ve öğretmen adaylarında endişe ve huzursuzluğa neden olduğunu ifade etti. Geylan, “Sayın Bakanın öğretmenin niteliğini koruma gayesiyle yaptığı değerlendirmenin pratiğe yansımasının iyi hesap edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre de ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin en donanımlı şekilde yetiştirilmesi elzemdir. Ancak bunun için ilk yapılması gereken, öğretmen yetiştirme sürecinin masaya yatırılmasıdır. Her zaman söyleriz; öğretmenlik sadece geçimi sağlamanın vasıtası olan bir meslek olmaktan ibaret değildir. Öğretmenlik bir ideal ve sevgi mesleğidir. İşte bu bilinç temelinde öğretmen yetiştirme sürecinin tayin edilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMEN OLMAK İSTEYEN ÖĞRETMEN LİSESİNE GİTSİN'

Türk Eğitim-Sen’in düzenlediği ‘Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı’ sonuç raporlarına değinen Geylan, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle öğretmen liselerini yeniden açalım. Öğretmen olma arzu ve hedefindeki öğrencilerimiz öğretmen liselerine yerleşsin. Orta öğrenim düzeyinde bu hedefinde bir sapma olmayan mezunlarımız, yine öğretmen olma arzu ve hedefiyle eğitim fakültelerine yerleşsin. Eğitim fakültelerimizin son sınıflarını tam zamanlı olarak okulda geçiren öğrencilerimiz, hala öğretmen olma duygu ve hedefini taşıyorsa öğretmen adayı olarak fakülteden mezun olsunlar. İşte böylesi bir duygu ve donanımla eğitim fakültesini bitiren mezunlarımız, zaten gerçek anlamda nitelikli öğretmen olarak eğitim sistemine dahil olurlar. Sayın bakanın 45 dakikalık mülakatla amaçladığı ölçme, işte bu 9 yıllık lise ve üniversite eğitim sürecinde zaten sağlıklı şekilde gerçekleşmiş olacaktır.”

'DEĞERLENDİRME SÜRECİ'NE DEĞİNDİ

Geylan, onlarca branşta 30 ila 40 bin öğretmen alımının yapılacağı bir mülakat sürecinin birçok sıkıntıya neden olacağını savunarak, “Her bir adayın 45 dakika mülakata tabi tutulacağı mülakatlarda, liyakatli komisyonların yeterince oluşturulması, o komisyonların belki de haftalar sürecek değerlendirme süreçleri de çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır” açıklamasında bulundu.