Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan ve ailesi depremde yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan, eşi ve iki kızı ile beraber Adıyaman’da meydana gelen depremde hayatını kaybetti.
Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan (42), eşi Özgür Taştan, kızları Nujin (15) ile Şirin (5) Taştan Adıyaman'da meydana gelen depremde yaşamını yitirdi.
Sanatçı Taştan’ın, Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle’de bulunan 5 katlı binanın 4. katında depreme yakalandığı ifade edildi.
EZKAZDA BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU
SüperHaber’in haberine göre öğretmen, besteci ve söz yazarı olan Taştan, Aziz Taştan ile eşi Özgür Taştan ve iki kızının cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış olarak bulundukları bildirildi.
Aziz Taştan ve ailesinin cenazesi bugün saat 14.00'da Adıyaman Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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