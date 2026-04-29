TÜRK-İŞ 1 Mayıs’ta Edirne’de: 20 bin kişilik miting hedefi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, konfederasyonun bu yıl Edirne’de yapılacak kutlamalara ülke genelinden katılım beklediklerini belirterek, “Hem İstanbul'dan, hem Marmara'nın birçok yerinden arkadaşlarımız ve emekçilerin, 1 Mayıs'ta burada 2 kilometrelik yürüyüşünden sonra Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 20 bin kişiye yakın üyelerimizin olduğu bir miting hazırlığı içindeyiz” dedi.

TÜRK-İŞ bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Edirne’de yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından kentte hazırlıklar devam ederken, konfederasyonun genel başkan yardımcısı, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, basın açıklaması gerçekleştirdi. Kabaloğlu, konfederasyon ve sendika temsilcileriyle birlikte 1 haftadır Edirne’de yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Tabii 1 Mayıs biliyorsunuz ülkemizde yıllardır kutlanıyor ama 1977’de Taksim'de yapılan kutlamalarda 34 arkadaşımızı kaybettik. Bunların bazıları ateş açma sonucu, bazıları da Kazancı Yokuşu’nda ezilerek canlarını verdiler. Hala bunların failleri bulunmuş değil. Bunların hatırlatılacağı ve bütün dünyada emekçilerin çalışma koşullarının daha iyi olması, çalışma saatlerinin daha insanca bir zamana gelmesi ve iş yerlerinde kendine özgü problemleri olan işçi arkadaşlarımızın sorunlarının konuşulduğu, emeklilerin, emekçilerin vergiyle ilgili olan sorunları ve gelirdeki bölüşümle ilgili sorunların konuşulacağı bir miting haline dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.

‘TÜM HALKI DAVET EDİYORUZ’

Kabaloğlu, herkesi 1 Mayıs kutlamalarına davet ederek, “1 Mayıs'lar senede bir kere. Ülkemizde biliyorsunuz izin ilan edildi. İznimizi biz alanlarda, Türkiye'nin bütün illerinde, 81 ilinde basın açıklamalarıyla, bazı yerlerde de mitinglerle kutlamaya devam ediyoruz. Ama en büyük mitingimizi bu dönemde bu yıl Edirne'de yapmaya karar verdik. Burada bütün halkı, emekçileri, esnafı, emekliyi, herkesi davet ediyoruz. Mitingimize katkı vermelerini istiyoruz. Çünkü sadece çalışanların değil, onların da sorunlarının dile getirildiği bir miting haline dönüşeceğini söylemek isterim. O yüzden bütün Edirne'yi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

‘DEMOKRATİK TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRECEĞİZ’

Kutlamalara, toplamda 20 bine yakın kişinin katılımını beklediklerini söyleyen Kabaloğlu, “Hem İstanbul'dan, hem Marmara'nın birçok yerinden arkadaşlarımız ve emekçilerin, 1 Mayıs'ta burada yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşünden sonra Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 20 bin kişiye yakın üyelerimizin olduğu bir miting hazırlığı içindeyiz. Kutlamalara dışarıdan 7 bine yakın kişi bekleniyor ama buradan da 12-13 bin kişinin katılacağını biliyoruz. Çünkü bayağı bir ilgi var. Bu mitingler öyle kolay hazırlanıp yapılan bir şey değil. Yani binlerce insanı otobüslerle taşıyıp götürüp getiriyorsun. Ama bunlar olmadan olmaz. Türkiye'de çünkü gerçekten pahalılık almış başını gidiyor. Bırak işsizleri, çalışanlar bile bugün evlerini geçindiremez hale geldiler. Bunları da nerede biz talep edeceğiz? Sözleşme masalarında ve böyle kitlesel mitinglerde demokratik taleplerimizi dile getireceğiz. Zaten bizim yapmamız gereken de bu. O yüzden bu gibi durumlara, haksızlığa uğrayan kim varsa veyahut bu haksızlığa uğramasınlar diye yanımızda olan herkesi biz bu mitinge bekliyoruz. Saat 11’de yürüyüşümüz başlayacak. 12.00’de de genel başkanımızın konuşmalarıyla devam edecek, 1’de de bitecek şekilde planladık. İnşallah bir kaza bela olmaz. Bir sıkıntı olmaz” diye konuştu.

‘HİÇBİR EMEK ÖRGÜTÜNE FARKLI BAKMIYORUZ’

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kabaloğlu, diğer sendika ve konfederasyonların, Kırklareli’ye bağlı Lüleburgaz ilçesinde kutlama yapmasını da değerlendirdi. Kabaloğlu, “Esasında bu dönem diğer yıllara göre çok daha farklı bir yol izledi Türk-İş. Hepinizin bildiği gibi DİSK Genel Merkezi İstanbul'daydı, Ankara'ya taşındı. HAK-İŞ’in de orada, TÜRK-İŞ’in de orada. Biz genel başkanımızla birlikte hem HAK-İŞ’e, hem DİSK'e ziyaretlerde bulunduk, genel başkanlarıyla konuştuk. Basına da yansıdı bu zaten. Bizim olmadığımız yerde onlar, onların olmadığı yerde biz birbirimize destek olalım diye böyle bir kararımız var. Ama bu ilk yıl oldu bu. Geçişlerde bazı sıkıntılar olur. Ama şunu söyleyeyim; TÜRK-İŞ'in az önce belirttiğim sınırların dışında bir şeylerin peşine koşan bir sendika değil. Biz ülkemize de karşı da sorumluyuz. Ne olursa olsun, versinler, iş yerleri zor duruma düşsün, öyle bir anlayış içinde değiliz. Hiçbir emek örgütüne farklı baktığımız da yok. Emek neredeyse biz oradayız. Birbirimize destek vermek zorundayız. O yüzden bir art niyet filan olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.