TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın eylül ayı sonuçlarını açıkladı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:04

Güncelleme: 30.09.2024 - 16:12

TÜRK-İŞ, Eylül 2024 itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli gıda harcaması "açlık sınırı" 19 bin 830 lira, yaşam standartlarını belirleyen "yoksulluk sınırı" ise 64 bin 595 lira olarak belirlendi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın sonuçları, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerinin aile bütçesine etkilerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 25 bin 706 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,90 olarak kaydedildi. Son 12 ayda gıda fiyatlarındaki değişim oranı yüzde 48,72, yıllık ortalama artış ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

KIRMIZI ET FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Eylül ayında süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta fiyat değişikliği gözlemlenmedi. Ancak, et fiyatları bu ay tavuk ürünleri haricinde kısmen azaldı. Dana etinin kilogram fiyatı 26 lira, kuzu etinin kilogram fiyatı ise 12 lira düştü.

Balık çeşitleri arasında palamut, hamsi, levrek ve çupranın kilogram fiyatları 150 ile 450 lira arasında değişiklik gösterdi. Patates ve kuru soğan fiyatlarında ise bir değişiklik tespit edilmedi. Meyve fiyatlarında ortalama 3 liralık artış, sebze fiyatlarında ise ortalama 10 liralık artış görüldü.

Pirinç, bulgur, makarna ve irmik fiyatları da sabit kalırken, un fiyatlarında bazı marketlerde ürün bazlı artışlar gözlemlendi. Genel olarak un fiyatları ise değişmedi.

Ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 lira artış görülürken, zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatları sabit kaldı. Yeşil zeytin kilogram fiyatında 7 lira artış yaşanırken, siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 lira düştü.

TÜRK-İŞ'in verileri, artan gıda fiyatlarının aile bütçeleri üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığına işaret ediyor.