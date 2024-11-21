Türk-İş Başkanı'ndan Çayırhan'da hükümete sert mesaj! 'Ülkeyi yönetenler akıllarını başına alsın'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:01

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:04

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışı kararına karşı 500 madencinin başlattığı yeraltı eylemi devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, maden sahasında işçilerle buluşarak eyleme destek verdi ve sert açıklamalarda bulundu.

"HÜKÜMET SOSYAL POLİTİKALARI UNUTTU"

Madencilerle bir araya gelen Ergün Atalay, "Bu ülkenin ekonomi politikası var ama sosyal politikası yok" diyerek hükümeti eleştirdi. Atalay, işçilerin haklarını koruma mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı ve "Ülkeyi yönetenler akıllarını başlarına alsın. Bu sürdürülebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"BİR CEVAP ALMADAN YERALTINDAN ÇIKMAYACAKLAR"

Atalay, işçilerin varlık satışına karşı haklı bir mücadele verdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımız keyifle aşağıda eylem yapmıyor. Bir cevap almadan da yeraltından çıkmayacaklar. En zor şartlarda çalışan insanlar, kar eden bir yerde iş güvencesi istiyorlar. Ailelerine bakacak, çocuklarını okutacak bir ücretle huzurlu bir şekilde çalışmak istiyorlar" dedi.

"SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Madencilerin haklı taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini belirten Atalay, özelleştirme politikalarını da eleştirdi:

"Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin sonuçlarını gördük. Ne bu ülke için iyi oldu ne de işçiler için. Bu yapılan bizim huzurumuzu kaçırıyor. Vergi sıkıntısı var, maaş sıkıntısı var. İşçinin hakları yok sayılıyor. Biz, müdür ya da zengin olmak istemiyoruz; sadece hakkımızı istiyoruz."

EYLEM DEVAM EDİYOR

Atalay’ın açıklamaları sonrası madencilerin eylemi yeraltında devam ediyor. Eyleme destek veren işçi aileleri de madencilerin taleplerinin karşılanmasını istiyor. Çayırhan’daki varlık satışına yönelik tepkiler artarken, işçiler bir çözüm bulunana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ediyor.