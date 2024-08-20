TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay duyurdu: Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız

Yayınlanma: 20.08.2024 - 19:29

Güncelleme: 20.08.2024 - 19:29

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in il ve bölge temsilciliklerinin Türkiye genelinde yaptığı ortak basın açıklaması öncesi, konfederasyon genel merkezi önünde toplanan işçilere hitap etti.

TÜRK-İŞ'in 1 milyon 400 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu vurgulayan Atalay, üyeleri ve aileleriyle birlikte toplumun büyük bir kesimini temsil ettiklerini söyledi.

"SİZ DUYANA KADAR DİLE GETİRECEĞİZ"

Ekonomide son 30 yılın en ağır koşullarının yaşandığını ve bu durumun işçiler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimini olumsuz etkilediğini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Sendikacılar olarak toplumun sıkıntılarını dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin ücretleri de bu düzeye geldi. Kamu dahil, özel sektör dahil işçilerin aldıkları ücretler ortada. Buradan sesleniyorum; bizim bu taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin. Siz duyana kadar Türkiye'nin 81 ilinde bu sıkıntıları dile getirmeye devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİTİNGİNİ YAPACAĞIZ"

Atalay, vergide adalet istediklerini belirterek, "İşçiler ocak ayında aldıklarını nisan ayında alamıyor, nisan ayında aldıklarını temmuz ayında alamıyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor" dedi.

Kamu Çerçeve Protokolüne ek protokol yapılması, taşeron işçilerin kadroya alınması, vergide çalışan lehine adaletin sağlanmasının da aralarında olduğu talepleri dile getiren Atalay, "Taleplerimizle ilgili 26 Ağustos'ta Çerkezköy'de, 3 Eylül'de Zonguldak'ta miting yapacağız. Meclis açıldıktan sonra Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız" diye konuştu.

Atalay'ın konuşmasının ardından TÜRK-İŞ Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, konfederasyonun taleplerinin yer aldığı metni okudu.