Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş verilerine göre, temmuzda açlık sınırı 19 bin 234,43 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 652,87 TL’ye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:21
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
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Türk-İş temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 234,43 TL ’ye yükseldi. Rakamlara göre açlık sınırı asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 652,87 TL 'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 901,78 TL oldu.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,35 on iki aylık yüzde 64,99 yıllık ortalama yüzde 81,16 olarak hesaplandı.

Gıda harcaması tutarına yılbaşına göre 4 bin 185 TL artarken tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı ise son yedi ayda 13 bin 633 TL artış gösterdi.


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