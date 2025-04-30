Türk-İş’in Ankara’da diğer konfederasyonlardan ayrı olarak alan yerine bakanlık önüne gitmesi tepki çekti: Miting değil ‘basın açıklaması’

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:40

Bu yıl Ankara’daki 1 Mayıs kutlamaları 4 farklı yerde yapılacak. Türkiye Kamu-Sen Kolej Meydanı’nda, Memur-Sen Anıtpark’ta 1 Mayıs’ı kutlayacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKM önünden Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek. Kutlamayı da Tandoğan Meydanı’nda yapacak.

Türk-İş, 1 Mayıs’ta merkezi kutlamayı İstanbul Kartal’da gerçekleştirecek. Ankara’daki kutlamaların nerede olacağı ise 1 Mayıs’a 3 gün kala belirlenebildi. Önceki yıllarda Ankara’daki kutlamalar diğer konfederasyonlarla birlikte yapılıyordu. Bu yıl Ankara’da nerede kutlama yapılacağı tartışma konusu oldu.

Başta Tez-Koop-İş Sendikası olmak üzere bazı sendikalar, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte Tandoğan Meydanı’ndaki kutlamalara katılma yönünde görüş bildirdi. Ancak Türk-İş İl Başkanlığı pazartesi günü sendikaların şube başkanlarına yaptığı duyuru ile Ankara’daki kutlamaların “basın açıklaması” şeklinde olacağını duyurdu. İl başkanlığının duyurusunda, “Konfederasyon olarak, 1 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Katılımlarınızın en üst düzeyde olmasını bekliyoruz” denildi.

Kararın toplantı yapılmadan, tartışılmadan alelacele alınması ise konfederasyon içerisinde tepki çekti. Ayrıca 1 Mayıs tatil olduğu için “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kapalı olacağı, işçinin sesini kimsenin duymayacağı, basın açıklamasının anlamsız olacağı” eleştirileri de dile getirildi.

SENDİKADAN İTİRAZ

Tez-Koop-İş Sendikası alınan karara itiraz etti. Tez-Kop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, şube başkanlarının olduğu grupta eleştirilerini dile getirdi. Ankara’da üç ayrı alanda 1 Mayıs kutlamalarının gerçekleştirileceğine işaret eden Özgen, “Konfederasyonumuz merkezi olarak 1 Mayıs’ı İstanbul/Kartal’da kutlayacağını bizlere ve kamuoyuna daha önceden duyurdu. Bu duyuruda diğer illerde gerçekleştirilen ortak kutlamaların da, ‘geçmiş tecrübeler ve yerel işbirliği şartları çerçevesinde mevcut imkanlarla yapılması ve gerekli katılımın sağlanması uygun olacaktır’ şeklinde ifade edilmektedir. 1 Mayıs’ı alanlarda kutlamayıp bir basın açıklaması ile geçiştirmek Türk-İş’in mücadele tarihine de uygun düşmez diye düşünüyorum. Konfederasyonumuzun kararına saygımız sonsuz. Ancak çekincelerimiz çerçevesinde basın açıklaması kararının gözden geçirilerek il temsilciliğimizin öncülüğünde alanlarda 1 Mayıs kutlamalarına katılım sağlanması hususunun değerlendirilmesini önemle rica ederim.”