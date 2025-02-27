Türk-İş’te ‘disiplin’ savaşları!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:28

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:28

Tez-Koop-İş Sendikası 5 Şubat’ta Türk-İş’e yazı gönderdi. Yazıda, konfederasyon içerisinde yer alan diğer sendikalar tarafından Tez-Koop-İş aleyhine, “konfederasyonun özüyle, ruhuyla ve işçi sınıfına hizmet anlayışıyla” bağdaşmayan, konfederasyon ana tüzüğüne aykırı sistematik ve yoğun faaliyetler yürütüldüğü anımsatıldı. TOLEYİS ve Koop-İş sendikalarının, Tez-Koop-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinde örgütlenme faliyeti yürüttükleri vurgulandı. Sendika, yine Türk-İş’e bağlı TOLEYİS ve Koop-İş Sendikaları’nın, Tez-Koop-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinde gerçekleştirdiği faliyetleri örneklerle de anlattı.

Yazıda, “TOLEYİS ve Koop-İş eylem ve fikir birliği içerisinde, örgütlü olduğumuz işyerlerinde hukuka ve ana tüzüğe aykırı şekilde örgütlenme çalışmaları yürütmektedir” denildi. Üyelerinden, temsilcilerinden yüzlerce şikayet geldiğine dikkat çeken Tez-Koop-İş Sendikası, “Bu durum, Koop-İş ve TOLEYİS sendikalarının alanlarda el ele sendikamız aleyhine Türk-İş Ana Tüzüğü’nü ihlal eder şekilde faaliyet yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Konfederasyon keyfi uygulamalara izin vermemeli ve sendikamızın hukuki koruma altında olan sendikal çıkarlarını korumalı, geliştirmeli ve hukuka uygun olmayan eylemleri önlemelidir” vurgusu yaptı. Tez-Koop-İş, TOLEYİS ve Koop-İş Sendikaları hakkında disiplin sürecinin başlatılmasını istedi.

'İLK TOPLANTI YAPILDI'

Türk-İş yönetiminin de Tez-Koop-İş’in başvurusu üzerine Koop-İş ile TOLEYİS sendikalarını disiplin kuruluna sevk ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Tez-Koop-İş Sendikası yönetimini arayarak iki sendikanın disipline sevk edildiğini sözlü olarak iletti. Bu arada disiplin kurulunun da ilk toplantısını yaptığı öğrenildi.

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar aynı zamanda Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı. TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakındı da aynı zamanda Türk-İş Disiplin Kurulu üyesi. Türk-İş yönetimi ile disiplin kurulundaki iki sendikanın disipline sevk edilmesinin de konfederasyonun tarihindeki ilkler arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.

Daha önce Tez-Koop-İş Sendikası diğer iki sendikanın kendi örgütlü olduğu yerlerde faliyettte bulunması karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle olağanastü genel kurul gündemine Türk-İş’ten ayrılma maddesini de eklemişti. Bunun üzerine Türk-İş Disiplin Kurulu, Tez-Koop-İş’in ihracı yönünde görüş bildirmişti. Türk-İş yönetimi de, yapılacak ilk genel kurulda ihraç kararının görüşülmesi için konuyu Türk-İş Genel Kurulu’na sevk etmişti. Bu arada Tez-Koop-İş Sendikası olağanüstü genel kurulda Türk-İş’ten ayrılmaktan vazgeçmişti.