Türk Kızılay: 'Amasra'daki maden kazası için su an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır'

14 Ekim 2022 Cuma, 22:32

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bir patlama meydana geldi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acil kan ihtiyacının bulunmadığını açıkladı.

Kınık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Amasra Taşkömürü İşletmesinde meydana gelen patlama sonrası Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır."