Türk Kızılay: 'Amasra'daki maden kazası için su an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır'

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, maden kazası sonrası olası ihtiyaç için bölgedeki hastanelere ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevklerinin yapıldığını ve şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmadığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 22:32
Türk Kızılay: 'Amasra'daki maden kazası için su an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır'
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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bir patlama meydana geldi.  

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acil kan ihtiyacının bulunmadığını açıkladı.

Kınık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Amasra Taşkömürü İşletmesinde meydana gelen patlama sonrası Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır."


Türk Kızılayı Amasra kan ihtiyacı

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