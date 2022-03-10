Türk Nöroloji Derneği'nden Erdoğan'a tepki: Kimsenin kapıyı göstermeye hakkı yok

10 Mart 2022 Perşembe, 13:31

Türk Nöroloji Derneği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türk Nöroloji Derneği, "Kapısı her insana açık olan hekimlere kimsenin kapıyı göstermeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan ilk açıklamada, "Bugün sadece bilim ve sağlıktaki gelişmeleri konuşmayı istedim. Maalesef hekimler olarak son dönemde her gün bir sağlıkta şiddet olayını, hekim haklarında olan gerilemeleri konuşuyoruz. Pandemi sürecinde özveri ile çalışan, herkes evinden çıkmaya korkarken yoğun bakımlarda polikliniklerde hasta bakmaya devam eden bizler büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Fedakârca çalışan nöroloji uzmanları olarak ülkemizi her gerçek vatansever kadar seviyoruz. İstediğimiz ülkemizdeki sağlık ortamının hem çalışanlar hem de hastalar için iyileştirilmesi, özlük haklarımızın olması gereken düzeye getirilmesidir" denildi.

"KAPIYI GÖSTERMEYE HAKKI YOK"

Türk Nöroloji Derneği şunları kaydetti:

"Yurtsever hekimler bu ülkenin gerçek sahipleri ve öz evlatlarıdır. Kapısı her insana açık olan hekimlere kimsenin kapıyı göstermeye hakkı yok. Türk Nöroloji Derneği tüm meslektaşları ile birlikte acil hukuki düzenlemelerin yapılmasını beklemektedir."

"YEMİN ETTİK"

Türk Nöroloji Dereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan son paylaşımda ise şöyle denildi;

"Bilimin ve sağlığın temsilcileri iken, şiddetin ve mağdurları olan biz hekimler, ülkemizde kalmaya, polikliniklerimizde hastalarımıza bakmaya devam etme kararlılığındayız. Biz nöroloji hekimleri ve tüm hekimler, mesleğimizi onurumuzla yapacağımıza, yeteneğimiz ve hakimiyetimiz ölçüsünde hastalarımızın iyiliği için çalışacağımıza yemin ettik. Türk Nöroloji Derneği olarak tüm meslektaşlarımızın hakları adına acik hukuki düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Kamuoyunun dikkatine!"

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, geçen gün yaptığı açıklamada, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle yurt dışına giden veya özel sektöre geçmek zorunda kalan hekimler için "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz" diye konuşmuştu.