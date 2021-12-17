Türk polisi, Macaristan’ın iki sınır kapısında görev yapacak

17 Aralık 2021 Cuma, 20:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan’la imzalanan protokol kapsamında, bu ülkenin Sırbistan ve Romanya sınırındaki hudut kapılarında Türk polisinin görev yapacağını söyledi.

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan’da bulunan Soylu, Macaristan başbakan yardımcısı ve içişleri bakanı Dr. Sandor Pinter’la görüştü. İki bakan daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.

Soylu ile Pinter, görüşmelerin ardından ‘Ortak Kolluk Faaliyetinde İş Birliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası’nı imzaladı.

Bakan Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da katılımıyla bu yıl 11 Kasım’da Ankara’da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde bugün çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Salgın, göç ve enerji sorunun küresel anlamda problem teşkil ettiğine, bunun yanı sıra bölgesel problemlerle de karşı karşıya kalındığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, uyuşturucu, sınırı aşan suçlar ve küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlara karşı atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi de bölgesel ve ülkelerarası işbirliği.

Bakan, Macaristan’ın ortaya koyduğu iradeyle çok kısa bir zamanda yapılan hazırlıkla bugünkü projenin hayata geçirildiğini belirterek kaçak göç, uyuşturucu ve sınırı aşan suçlarla mücadele için Türk ve Macar polisinin bugün ortak bir projede yer aldığını söyledi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunu 2019’da şubat ayında Sırbistan’la başlatmıştık. Yüzlerce göçmen yakalandı. Birçok uyuşturucu maddesi yakalandı ve sınırı aşan suçlara müdahale edildi. İnanıyorum ki, ilk önce Macaristan’ın iki kapısında, ardından da üçüncü kapıda geçekleştirilecek bu işbirliğinde çok daha güçlü sonuçlar elde edilecektir.

Köklü bir geçmişe sahip Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkilerin hem Türk hem de Macar hükümetlerinin attıkları adımlar neticesinde daha da güçlendiğini kaydeden Soylu, ayrıca kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Macar mevkidaşına teşekkür etti.

TEKLİF TÜRKİYE’DEN

Pinter da konuşmasında, YDSK toplantısında iş birliği alanlarının görüşüldüğünü, bu kapsamda sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadele konusunun da ele alındığını söyledi.

Soylu’nun teklifi üzerine Türk polisinin Macaristan sınırında görev yapması konusunun görüşüldüğünü ifade eden Pinter, “Türkiye’nin bu teklifi için müteşekkiriz ve saygıyla kabul ediyoruz” dedi.

Pinter, anlaşma kapsamında Türkiye’nin Macaristan’da 50 polis görevlendireceğini ifade etti. Macaristan’da ilk etapta 25 polisin görevlendirilmesi, daha sonra bu sayının 50’ye çıkarılması öngörülüyor.