'Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı' Folkart Gallery’de

23 Kasım 2021 Salı, 14:25

Türk resminin en önemli sanatçılarından İbrahim Çallı'nın 80 eserinden oluşan 'Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı' sergisi, bugün Folkart Gallery’de kapılarını açtı. Beş yıllık hazırlık sürecinin sonrasında sanatseverlerle buluşan sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere; birçok kurum ve özel koleksiyonerin elindeki eserlerden derlendi.

BAŞYAPIT: ATATÜRK PORTRESİ

Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi, Sergide İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Müzesi’nde bulunan ve Çallı’nın baş yapıtlarından biri olarak kabul edilen “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” portresi de yer alıyor. Sergide ayrıca İbrahim Çallı’nın peyzajları ve natürmortları bulunuyor. Çallı’nın en iyi eserleri olarak nitelendirilen Mevleviler serisi de, serginin en dikkat çeken eserlerini oluşturuyor.

Sergi ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak 400 sayfalık kapsamlı bir albüm de hazırlandı. Albümde, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Zafer Toprak, İlona Baytar, Abidin Celal Bizzet ve Evrim Altuğ’un da, İbrahim Çallı ile ilgili inceleme yazıları bulunuyor. Sergi ile aynı ismi taşıyan albüm de, sergi gibi bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı İbrahim Çallı albümü olma özelliği taşıyor.

Sergi, 17 Nisan 2022 tarihine kadar açık olacak.

Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı” adlı serginin, Folkart Gallery’nin en önemli gurur simgelerinden biri olacağını ifade etti. Sancak, "Kültür ve sanata omuz vermeye, önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Başta proje direktörü olmak üzere, sergiye emek verenlere, ellerindeki eserleri emanet edenlere teşekkür ederim" dedi.

İBRAHİM ÇALLI (1882-1960)

Türk Empresyonist Ressam İbrahim Çallı 1882 yılında, o dönem İzmir’e bağlı bulunan Çal kasabasında doğdu. (Çal günümüzde Denizli iline bağlıdır). 1906’da Şeker Ahmet Paşa’nın desteğiyle Sanayi-i Nefise’ye giren İbrahim Çallı, 1910 yılında buradan mezun olduktan sonra Hikmet Onat ve Ruhi Arel’in de aralarında olduğu bir grupla Paris’e resim öğrenimine gönderildi. Ünlü ressam, Paris’te L’Ecole des Beaux Arts’da, Fernand Cormon Atölyesi’nde eğitim gördü. Çallı, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yurda döndü. İbrahim Çallı, müdürlüğünü Halil Erdem’in yaptığı Sanayi-i Nefise’ye hoca olarak girdikten sonra Hikmet Onat, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Avni Lifij, Namık İsmail ile birlikte okulda hocalık yapmaya başladı. Çallı, çok iyi bir ressam olmakla birlikte, bu süreçte iyi bir öğretmen olduğunu da kanıtladı. Elif Naci, HYPERLINK "https://www.istanbulsanatevi.com/turk-ressamlar/mahmut-cuda-hayati-ve-eserleri/" \t "_blank" Mahmut Cuda, Muhittin Sebati, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi isimler, Çallı’nın öğrencisi oldu. İbrahim Çallı, ışık ve gölgede, renk armonisinde, özellikle kıvrak fırça darbeleriyle çok güçlü bir tekniğe ve ustalığa sahipti. Sanatçının eserleri arasında; portreler, nüler, peyzajlar ve natürmortlar daha ağırlık kazandı. İbrahim Çallı, 22 Mayıs 1960 yılında mide kanamasından vefat etti.