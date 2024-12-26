Türk somonları sınır aştı, Gürcüler sahillere koştu

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:48

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:58

Artvin’in Hopa ilçesinde 16 Aralık’ta meydana gelen şiddetli fırtına, denizdeki beş balık kafesinin parçalanmasına neden oldu. Kafeslerden kurtulan tonlarca Türk somonu, Karadeniz’in akıntılarıyla Gürcistan sahillerine ulaştı. Haberi alan Gürcistanlılar, oltalarını alıp sahillere koştu.

Hopa ve Arhavi sahillerinde balıkları toplayan yurttaşların ardından, Türk somonları Gürcistan’ın Batum kentindeki Çoruh Nehri’nin denize döküldüğü bölgede görülmeye başlandı. Olayın duyulmasıyla birlikte Gürcistanlılar, dere ve deniz kıyılarına akın ederek somon avına çıktı.

Türk somonlarını avlayan Gürcistanlı Mamuka Kadidze, yaşanan bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Teşekkürler diyoruz balıklar için. Sizden geçti, Gürcistan’a geldi. Üç günde 22 balık tuttum. Şu an Gürcistan’ın her yerinde tutuluyor,” ifadelerini kullandı.