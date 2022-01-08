Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TTB'yi hedef alarak, "Ne sahtekarsınız, ne yalancısınız. Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı?" dedi. CHP'den Erdoğan'a tepki gecikmedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak 'Yalancısınız' dedi.
Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında konuşan Erdoğan, TTB'yi hedef aldı.
"Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda" iddiasında bulunan Erdoğan, "Bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor. Bunlar çıkmış böyle bir şey yok diyor. Ne sahtekarsınız, ne yalancısınız" diye konuştu.
"YAPANA DA HEP TAŞ KOYDUNUZ"
"Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı?" diye soran Erdoğan, "Yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. O rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Sizin o zaman hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşların haklarını bir kez çıkıp savunmadı" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Erdoğan'ın TTB'yi hedef alan sözlerine sert bir dille yanıt verdi.
Başarır, "70 bin doktor üyesi Olan Türk tabipler birliğine Sahtekar diyecek kadar küçülen bir Cumhurbaşkanı var ülkemde… yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.
70 bin doktor üyesi Olan Türk tabipler birliğine Sahtekar diyecek kadar küçülen bir Cumhurbaşkanı var ülkemde… yazıklar olsun!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 8, 2022
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