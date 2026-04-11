Türk Tarih Kurumu 95'inci yıl dönümü nedeniyle panel ve sergi düzenleyecek

11.04.2026 13:46:00
Cumhuriyet/Ankara
Türk Tarih Kurumu (TTK) 95'inci yıl dönümü nedeniyle panel ve sergi düzenleyecek. "Kuruluşunun 95'inci Dönümünde Türk Tarih Kurumu Paneli" ile "Târîh-i Osmânî Encümeni Kütüphanesinden Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine" başlıklı sergi açılışı kurumun Ankara Sıhhiye'de bulunan yerleşkesinde olacak. 

Panelde; eski cumhurbaşkanı başdanışmanı Prof.Dr. Hikmet Özdemir, MSÜ 'den Prof. Dr. Ahmet Özcan ve TTK'den Dr. Uğur Cenk Deniz İmamoğlu konuşacak.

Etkinlikler 15 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'da başlayacak.

