Türk Telekom yöneticisi Ali Gürsoy'dan skandal açıklama: Şanslı bir depremdi!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:17

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:37

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 ilde de hizmet veremeyen ve baz istasyonlarının 90’ı ağır hasar alıp 75’i yıkılan GSM operatörü Türk Telekom'un yöneticisi Ali Gürsoy, skandal bir açıklamaya imza attı.

Türk Telekom’un Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, 37 çalışanının yaşamını yitirdiği felaket ile ilgili, “Gayet şanslı bir deprem demek isterim, tırnak içinde” açıklamasını yaptı.

DEPREMDE ARAMALAR 7 KAT ARTTI

TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nda, dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu sunum yaptı.

Karagözoğlu’nun yaptığı sunuma göre, deprem bölgesinde 5 Şubat günü 100 bin civarında olan arama sayısı 6 Şubat günü yaklaşık 7 kat artışla 700 bin civarına yükseldi.

GSM OPERATÖRLERİNE 107,6 MİLYON LİRA CEZA

Sunumda, 2022 yılında geçmiş dönemlerdeki depremlerde GMS operatörlerine kesilen para cezasının 107,6 milyon lira olduğu, ayrıca 4 yetki iptali, 35 uyarı, 281 para cezası verildiği belirtildi.

Deprem bölgesindeki internet kalitesine ilişkin verilerin de yer aldığı sunumda, depremden etkilenen illerde 3 GMS operatörünün indirme hızının 6,73 ve yükleme hızının da 3,27 olduğu kaydedildi.

Karagözoğlu, ayrıca saat 04.17’deki depremin ardından saat 06.14’te borcu nedeniyle kapanan hatların açıldığını aktardı.

“KENDİMİZİ ANLATMAK İÇİN BÜYÜK BİR NİMET OLDU”

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da, öncelikli olarak “Kendimizi anlatmak bizim için büyük bir nimet oldu, inşallah doğru şeyleri size anlatacağız” diyerek komisyon üyelerine teşekkür etti.

Gürsoy’un yaptığı sunuma göre deprem bölgesinde bulunan Türk Telekom’un 3 bin 476 çalışanından 37’si hayatını kaybetti.

Türk Telekom’un deprem bölgesinde 4 binası yıkılırken; 31 binasının ağır hasarlı ve 16’sının da orta hasarlı durumda olduğu bilgisinin yer aldığı sunumda, 10 ilde bulunan 2 bin 573 baz istasyonundan 90’ının ağır hasar aldığı, 75’inin de yıkıldığı vurgulandı.

“GAYET ŞANSLI BİR DEPREM DEMEK İSTERİM”

Gürsoy, İstanbul ve Ankara’da veri merkezleri olduğunu söyleyerek, şu skandal açıklamayı yaptı:

“Bu deprem bizi çeperlerde buldu. Eğer deprem İstanbul, Ankara’da olsa bizim veri merkezlerimiz de zarar görebilirdi. Ama bu depremde öyle bir şey olmadı. Onun için gayet şanslı bir deprem demek isterim, tırnak içinde.”

Gürsoy, deprem öncesine göre çağrıların yüzde 540 oranında arttığını belirterek, 40 milyon olan çağrı sayısının 140 milyona çıktığını duyurdu.

SADECE 7 MOBİL BAZ İSTASYONU DEVREYE GİRDİ

Ali Gürsoy, 6 Şubat’ta 39 mobil baz istasyonunu bölgeye sevk ettiklerini ve 7’sinin deprem günü hizmete alındığını bildirerek, şu anda 121 mobil baz istasyonunun bölgede hizmet verdiğini söyledi.

“SIKIŞIKLIK YOK, YIKIM VAR” SAVUNMASI!

Gürsoy ayrıca, “Bu deprem sonrasında trafikte sıkışıklık yaşanmamıştır, iletişim kesikliğinin nedenleri baz istasyonlarının yıkılması” dedi.