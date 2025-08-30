Türk’ün gerçek kurtuluş güneşi 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıldönümü

Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığında Türk ordusu, 13 Eylül 1921’de emperyalist Yunan ordusunu Sakarya Meydan Muharebesi’nde yendi. Bu zaferle Türk’ün ilerleyişi başladı ve durdurulmaması gerekiyordu. Bu hedefle TBMM, 15 Eylül 1921’de taarruz için seferberlik hazırlıklarını başlattı. Ordunun nüfusu 2 katına çıkarıldı, silahları arttırıldı.

FUTBOLLA PLAN GÖRÜŞMELERİ GÖLGELENDİ

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Haziran 1922’de ise büyük saldırı (taarruz) hazırlıklarını başlattı. Paşa, 23 Temmuz 1922’de Akşehir’e gitti. Paşa’nın aklında 28 Temmuz’da düzenlenecek “bir futbol maçını” işgal kuvvetlerinin dikkatini dağıtmak için kullanıp, tüm ordu ve kolordu komutanlarıyla burada görüşme gerçekleştirme fikri vardı. Paşanın fikri kusursuz işledi ve o gün komutanlarla taarruz planını konuştu. 30 Temmuz’da Fevzi Paşa (Çakmak) ve İsmet Paşa (İnönü) ile planın ayrıntılarını görüştü. O dönemin Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa (Özalp) da 1 Ağustos’ta Akşehir’e geldi.

BÜYÜK TAARRUZ PLANI AKŞEHİR’DE OLUŞTURULDU

Bu gelişmelerin ardından Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi komutanlarıyla görüşmek için Konya’ya geçti; ancak bunun gizli tutulması için çevreye Ankara Çankaya Köşkü’nde bir çay şöleni vereceğini duyurdu. 20/21 Ağustos’ta Batı Cephesi Karargâhı’nda komutanlarla kısa bir savaş oyunu kurarak, düşmanın güneyden kuşatılması kararı verildi. Tarih 24 Ağustos’a geldiğinde Batı Cephesi Akşehir’den Şuhut’a taşındı.

AKŞEHİR’DEN 30 AĞUSTOS ZAFERİ’NE

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk’ün Sakarya’da başlayan ilerleyişinin İzmir’e varabilmesi için kapsamlı bir saldırı planı hazırladı. “Türk’ün bağımsızlığı için ordunun savunmadan saldırıya geçmesi” temelinde paşanın hazırladığı saldırı planınca; Afyon’un kuzeyindeki 2. Ordu emrindeki toplam altı tümen gizlice Yunanlıların saldırı beklenmediği Afyon’un güneyine kaydırıldı. 25 Ağustos gecesi de Fahrettin Altay Paşa’nın komutasındaki 5. Süvari Kolordusu düşmanın İzmir’le olan ulaşım ve iletişimini keserek düşmanı yandan ve arkadan çevreledi.

DUMLUPINAR: TÜRK’ÜN DURDURULAMAYACAĞI GÖSTERİLDİ

Bu plan kusursuz işledi ve Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusu 30 Ağustos 1922’de Dumlıpınar’da yaşanan “Başkomutanlık Meydan Muharebesi”nde Yunan ordusunun 4 tümenini de yok etti. Böylece ordu Kütahya’ya girdi. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle Yunan ordusunun gücü kırılarak, geri çekilmesi sağlandı. Türk ordusu, 9 Eylül’de Yunan ordusunu denize dökmesiyle Batı Anadolu’nun bağımsızlığını sağladı ve Büyük Taarruz başarıyla sonuçlandı.

‘DEVRİMLERDEN ÖNCE, KURTULUŞ SAĞLANMALIYDI’

30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihi açısından önemini değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi’nden tarihçi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı; Mustafa Kemal’in “devrimci” karakterini anımsatarak; “Devrimler kafasındaydı ve bunun zor olacağını da biliyordu. Ama önce kurtuluş sağlanmalıydı. Bu 30 Ağustos’la sağlandı. Bağımsızlığına önem veren bir milletin zaferiydi bu zafer” dedi. 30 Ağustos Zaferi’nin “kurtuluş” olduğunu vurgulayan Elmacı; “Büyük taarruz ve 30 Ağustos Zaferi; 9 Eylül İzmir’in, Anadolu’nun kurtuluşuna; 29 Ekim 1923’teki cumhuriyetin ilanına ve yeni bir devletin kuruluşuna da gider. 30 Ağustos; kurtuluşun ve kuruluşun zaferidir” ifadelerini kullandı.

‘BU ÜLKENİN VE HALKININ MİLLİ ZAFERİDİR’

Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması’nı sağlayan olayın da 30 Ağustos olduğunu vurgulayan Elmacı; “30 Ağustos Zaferi, Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen ve bizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran Türk Devrimi’nin gerçekleşmesini sağlayan önemli bir kilometre taşıdır. 30 Ağustos bu ülkenin ve halkının milli zaferidir. Devletin milli bayramıdır. Milli birlik ve beraberlik isteyen herkes milli bayramlara önem vermek zorundadır” dedi.