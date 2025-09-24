Türk vatandaşlığı için muvazaalı satış yapan çeteye operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 08:52:00
Bakan Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "muvazaalı gayrimenkul satışı" yapan organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu. Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

