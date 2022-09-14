Türk ve Alman öğrenciler dostluk köprüsü kurdu
İzmir’in Almanya’daki kardeş kenti Bremen’deki öğrencilerle yürütülen “Gençlerin Göçe Bakış Açısı” projesi kapsamında bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’yu ziyaret etti. Özuslu, “Alman ve Türk gençlerinin bir araya gelip dostluk köprüsü oluşturarak ürettikleri bu projeler her iki ulus için de çok kıymetli” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu Almanya’nın Bremen kenti ile İzmir Konak Anadolu Lisesi arasında yürütülen “Gençlerin Göçe Bakış Açısı” projesindeki öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.
Özuslu “Hem Alman hem de Türk gençlerin bir araya gelip dostluk köprüsü oluşturarak ürettikleri bu değer, her iki ulus için de çok kıymetli. Kimse annesini ve babasını seçemiyor. Kimse hangi ülkede doğacağını seçemiyor. Bunlar bizim dışımızda gelişen durumlar. Hepimizin bir kültürü, dili, geleneği ve bir yaşam tarzı var. Bizi biz yapan değerler, insanlığın ortak değeri olmalı. Bunlar; barış, dayanışma, dostluk, şiddeti dışlama ve uluslararası iyi ilişkiler. Sorunlar bizi ayrıştırmamalı. Aksine sorunlara çözüm bulma irademizle ortak faaliyetler yürütmeliyiz. Devletler arasındaki büyük dostluklar, sizin burada faaliyetlerinizle büyür ve bu dostlukları pekiştirir. İyi ilişkileri geliştirir” şeklinde konuştu.
Türk öğrencilerle güçlü bağ kurduklarını belirten Bremenli öğrenciler de İzmir’de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Türk-Alman Gençlik Projesi Vakfı’ndan hibe alan proje kapsamında öğrenciler her iki kentte yapacakları araştırmaları rapor haline getirecek.
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