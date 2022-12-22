Türk ve Çinli gençler 'İpekyolu Mektupları Yarışması' ile dostluk köprüleri kurdular

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:41

Türk ve Çinli gençler, İpekyolu Mektupları Yarışması'nda buluştu. Çince öğrenen Türk öğrenciler ile Türkçe öğrenen Çinli öğrencilerin mektup arkadaşlığı yaptıkları yarışmada; Çinliler Türkçe, Türkler ise Çince mektuplarla kendi kültürlerini mektup arkadaşlarına tanıttılar.

Düzenlenen programa Çin İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Çince ve Türkçe eğitim veren üniversite ve liselerin öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmada dereceye giren 3 Çinli ve 3 Türk öğrenci ödül kazandı.

"GENÇLER DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURDULAR"

Gençlerin mektuplaşma yoluyla dillerin güzelliğinden haz alarak dostluk köprüleri kurduklarını ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian şöyle konuştu: “Çin ve Türk öğrencilerimizin, tüm dostlarımızın İpek Yolu kültürüne sahip çıkıp bunu ileriye taşıyarak, ortak insanlık geleceği farkındalığına vararak, Çin ve Türkiye arasındaki kuşak ve yol kültürel alışverişini güçlendirmeye devam etmelerini içtenlikle umut ediyorum” dedi.

Bu etkinliğin, iki ülke arasındaki dostane iş birliğini daha da ilerleterek 'Kuşak ve Yol' inşasının yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunacağını da belirten Wu sözlerine şöyle devam etti:

"ÇİN VE TÜRKİYE, KADİM UYGARLIKLARIN BEŞİĞİDİR"

"Kadim uygarlıkların beşiği olan Çin ve Türkiye, köklü bir tarihe ve muhteşem bir kültüre sahiptir. İki ülke, birçok alanda kapsamlı alışveriş ve iş birliği yürütmektedir. 1000 yılı aşkın bir süre önce kadim İpek Yolu, Çin ve Türkiye halkını yakından birbirine bağlayarak, insan uygarlığı tarihinde şanlı bir iz bıraktı. Bundan dokuz yıl önce Çin, Kuşak ve Yol Girişimi'nde dünya ile iş birliğini sürekli derinleştiren yeni bir yolculuğa çıktı” dedi.

(Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı)



"HEM YANLIŞLARI DÜZELTİYOR, HEM DE GÜZELLİKLERİ ÇOĞALTIYORUZ"

Çin ve Türk dostluğuna vurgu yapan Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı da programda bir konuşma yaptı.

Karslı, “Bundan yaklaşık 24 yıl önce Türk ve Çin dostluğunu yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktığımızda zorlu yılların bizi beklediğini biliyorduk. Tüm mevcut ve çıkması muhtemel sorunları göze alarak amacımız olan kadim iki medeniyet olan Türk ve Çin medeniyetinin sahiplerini bir araya getirerek hem yanlışları düzeltiyor hem de güzellikleri çoğaltıyoruz” dedi.

Karslı sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette bu yolda ilerlerken karşımıza maddi ve manevi güçlükler çıkıyor. Bu güçlükleri aşarken ilk gün olduğu gibi bugün de gençlere inanıyoruz. Gençler, dürüstlük ve çalışkanlıkları ile bizlere moral kaynağı oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz”

YARIŞMADA 3 ÇİN VE 3 TÜRK GENCİ DERECEYE GİRDİ

İpekyolu Mektupları Yarışması'nda Türkçe mektupları ile 3 öğrenci dereceye girmeyi başararak ödül kazandılar. Çinli yarışmacılardan Zhu Fengye birinci olurken, Huang Ying ikinci ve Wu Sheng üçüncü oldu.

Çince mektupları ile dereceye giren Türk öğrencilerden ise Dilan Atasayar birinci, Müşerref Yuca ikinci ve Sude Kurnaz üçüncü oldu.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN ÇİNCE ŞARKISI VE TAİ CHİ GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Programda Türk Çin Kültür Derneği’nin Ankara Çin sanatları topluluğu Çince bir şarkı seslendirdiler. Ayrıca Nefes Tai Chi Topluluğu’nun sergilediği gösteri de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Programın sunuculuğunu ise Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi öğrencilerinden Aslı Karakaş ile Ekin Yeşeren gerçekleştirdi.

YARIŞMA HER YIL TEKRARLANACAK

Türk Çin Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada ise “İpekyolu Mektupları” yarışmasının her yıl tekrarlanarak daha geniş katılımcılarla şenlik şekline dönüşeceği açıklaması yapıldı. Ayrıca yarışmada gönderilen fotoğraflardan oluşan bir sergi oluşturulacağının belirtildiği açıklamada, derneğin web sitesi olan www.cinkultur.com dan bu serginin ziyaret edilebileceği belirtildi.