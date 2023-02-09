Türk ve İspanyol savaş gemileri İskenderun Körfezi'nde

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:58

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:22

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yardım amaçlı karada olduğu gibi denizde de askeri hareketlilik göze çarpıyor.

Hatay'da yaşanan deprem afetinde büyük bir görev üstlenen TSK, yaralıların nakliyesinde savaş gemilerini de aktif hale getirdi. İskenderun Körfezi'nde Türk Donanması'na ait 5 gemi bekliyor.

Öte yandan, İspanya donanmasına ait üzerinde 2 savaş uçağı bulunan Juan Carlos I (L-61) uçak gemisinin de aralarında bulunduğu 3 savaş gemisinin körfezde olduğu görülüyor.