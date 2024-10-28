Türk Yıldızları 29 Ekim provasında göz doldurdu
İzmirliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda gösteri yapacak Türk Yıldızları’nın sürpriziyle karşılaştı. Prova uçuşlarında bile hayranlık uyandıran Türk Yıldızları’nın büyük gösterisi ise yarın 17.30’da yapılacak.
İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıl coşkusunu gün boyu nefes kesecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kentin dört bir yanında devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, 500’üncü yurt içi gösterisi için hazırlanıyor. İzmirliler prova uçuşu yapan Türk Yıldızları’nı hayranlıkla izledi.
Türk Yıldızları’nın Cumhuriyet Bayramı Gösterisi, 29 Ekim Salı günü saat 17.30’da Gündoğdu Meydanı’ndan izlenebilecek. Türk Yıldızları NF-5 tipi uçaklarla İzmirlilere gökyüzünde nefes kesen bir gösteri yapacak.
Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #İzmir #Türk Yıldızlar
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