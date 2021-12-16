Türkan Saylan anısına yapılan saygısızlığa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan tepki: Utanmıyorlarsa gelip kaldırsınlar!

16 Aralık 2021 Perşembe, 21:35

İstanbul Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşiminde Türkan Saylan tartışması yaşandı.

İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav'ın "Ben merak ediyorum, bir yıldır neden Türkan Saylan'ın adı sokağa verilmiyor, bekletiliyor. Polemik yapmadan söylemek istiyorum. Türkan Saylan'ın isminin neden bekletildiği konusunda cevap bekliyorum" sözleri üzerine İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Türkan Saylan'ı hedef alması tepkiye yol açtı.

Saylan'ın toplumun ortak değerlerini böldüğünü öne süren Cirav, "Biz Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" diye konuştu.

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tepkisini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla belirterek 'Türkan Saylan' isminin Beşiktaş'ta yaşatılacağını yurttaşlarla paylaştı.

''FETÖ Kumpası sonrası aramızdan ayrılan, Arnavutköy mahallemizden komşumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını ben ve halkımız Beşiktaş’ta yaşatacağız. Haftaya onun sokağında buluşacağız, ismini mevcut sokak tabelasının yanına bizzat ben asacağım. Utanmıyorlarsa, gelip kaldırsınlar.''

FETÖ Kumpası sonrası aramızdan ayrılan, Arnavutköy mahallemizden komşumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını ben ve halkımız Beşiktaş’ta yaşatacağız. Haftaya onun sokağında buluşacağız, ismini mevcut sokak tabelasının yanına bizzat ben asacağım. Utanmıyorlarsa, gelip kaldırsınlar. https://t.co/rfRVotZUkO — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) December 16, 2021



