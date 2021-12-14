Esenler'de İBB ile Esenler Belediyesi zabıtaları arasında arbede

14 Aralık 2021 Salı, 21:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtaları, Esenler Dörtyol Meydanı’nda Esenler Belediyesi'nin etkinliğine izinsiz yapıldığı gerekçesiyle müdahale etti. Stantları kaldırmamak için direnen Esenler Belediyesi zabıtaları ile İBB zabıtaları arasında çıkan arbedeye çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildi.

ETKİNLİKTEN BİR GÜN ÖNCE KURULDU

Sözcü'de yer alan habere göre, Esenler Belediyesi, 15 Aralık 2021 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında Esenler Dörtyöl Meydanı'nda düzenleyeceği Uluslararası Çay Günü Etkinliği dolayısıyla pazartesi günü İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na resmi yazı yazdı. Başvurunun sonucu beklenmeden etkinlikten bir gün önce meydanda stantlar kuruldu. Bunun üzerine İBB zabıtaları kurulan stantlara müdahale etti.

Olayla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.