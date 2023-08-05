'Türkan Saylan'ın izinde yürümeye devam ediyoruz'
Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak için 19 yıldır sürdürdüğü “Her Kızımız Bir Yıldız” programı bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından 25 yıldız kızı İstanbul’da ağırladı.
Burs alan 25 öğrencinin katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, sadece program kapsamında değil bütün yıl boyunca kızların yanında olduklarını ve 60’tan fazla ilde bine yakın bursiyerin olduğunu söyledi. Yeşilyurt, “Kızlarımızı hem maddi hem manevi olarak destekliyoruz” dedi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek “Eğitimine devam etmek isteyen kız öğrencilere, eğitim bursu vererek kurucumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın izinde yürümeye devam ediyoruz. Gönül ister ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ihtiyaç olmayan bir Türkiye kurabilsek, bütün kızlarımız eğitimli ve her sektörde başarılı olabilse. Ne yazık ki bir müddet daha bize ihtiyaç var” diye konuştu.
Projenin en küçüklerinden 9. sınıf öğrencisi Ceren de “Burada olmak beni yıldız gibi hissettirdi. İleride beni başarılı bir bilgisayar mühendisi olarak göreceksiniz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Demirtaş dolar için 'rakam' verdi
- 79 yaşındaki erkek birlikte olduğu erkeği katletti!
- Ankara'dan Soylu ve Gökçek'e kötü haber!
- Adım adım şeriat...
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- 'Türkiye'de enflasyon zirve yapacak'
- İlk iş olarak Bahçeli'yi ziyaret etti
- UEFA ülke puanı sıralaması değişti
- Eski MHP'li başkandan ilginç savunma
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi