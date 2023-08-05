Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:13

Burs alan 25 öğrencinin katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, sadece program kapsamında değil bütün yıl boyunca kızların yanında olduklarını ve 60’tan fazla ilde bine yakın bursiyerin olduğunu söyledi. Yeşilyurt, “Kızlarımızı hem maddi hem manevi olarak destekliyoruz” dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek “Eğitimine devam etmek isteyen kız öğrencilere, eğitim bursu vererek kurucumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın izinde yürümeye devam ediyoruz. Gönül ister ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ihtiyaç olmayan bir Türkiye kurabilsek, bütün kızlarımız eğitimli ve her sektörde başarılı olabilse. Ne yazık ki bir müddet daha bize ihtiyaç var” diye konuştu.

Projenin en küçüklerinden 9. sınıf öğrencisi Ceren de “Burada olmak beni yıldız gibi hissettirdi. İleride beni başarılı bir bilgisayar mühendisi olarak göreceksiniz” dedi.



