Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın vefat haberini alınca fenalaştı

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını yasa boğarken, acı haber en çok uzun yıllar birlikte kamera karşısına geçtiği Türkan Şoray'ı etkiledi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnanır'ın vefat haberini Türkan Şoray'a menajeri Bircan Silan telefonla verdi. Haberi alan Şoray'ın fenalaştığı ve telefon görüşmesini sürdüremediği öğrenildi.

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Türk sinemasının en unutulmaz oyuncu çiftlerinden biri olarak onlarca yapımda birlikte rol aldı. Yıllar boyunca beyaz perdede büyük ilgi gören ikili, izleyicilerin hafızasında unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Şoray ve İnanır son olarak üç yıl önce düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30. yıl etkinliklerinde bir araya gelmiş, el ele sahneye çıkmaları uzun süre alkışlanmış ve sinemaseverlere duygusal anlar yaşatmıştı.