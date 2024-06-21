Türkgün yazarı, Sinan Ateş suikastı üzerinden gazetecileri hedef aldı: Skandal paylaşımları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:12

Güncelleme: 21.06.2024 - 15:12

Türkgün yazarı Kadir Yıldız, bugünkü yazısında, gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu’nu, Sinan Ateş suikasti üzerinden hedef aldı.

Yıldız yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Halk TV’nin dedikodu haberlerine imza atan ve gizli hafiyecilik oynayan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu gibi isimler Sinan Ateş cinayetini istismar etmekten ve magazinleştirmekten geri durmadılar. “İlk defa açıklıyoruz” diyerek asılsız bilgi ve belgelerle ekran karşısına çıkan bu sözde gazeteciler mahkemenin yolunu tutmak yerine şov yapmayı tercih ettiler. MHP ve Ülkü Ocakları üzerinde oluşturmaya çalıştıkları kirli algı ile bugüne kadarki günahlarından arınacaklarını zanneden Halk TV’nin magazin hafiyeleri bir cinayet kampanyasından sağladıkları gelirle nerede tatil yapmayı ve hangi eğlence mekanlarında sabahlamayı planlıyorlar? Vakitlerinin önemli bir bölümünü MHP düşmanlığına harcayan bu şahıslar cinayet üzerinde tango yapmayı daha ne kadar sürdürecekler? Magazin tutkunu bu isimler Halk TV’nin karalama kampanyalarıyla sürdükleri sultanlığı mı, katalog evliliğini mi yoksa komün hayatı yaşamayı mı tercih ediyorlar?”

Türkgün yazarı Kadir Yıldız

SKANDAL PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI!

Söz konusu yazısına ise hedefe aldığı gazetecilerden yanıt gecikmedi.

Gazetemiz yazarlarından Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şunları yazdı:

“Torbacılarla iş tutan katillerin hafiyeliğini yapmaya devam edeceğiz.

Varsın kanlı paçavralarını başımızın üstünde sallandırsınlar.

Aşağıya kısa bir fotoğraf dizisi bırakıyorum.

Şubat 2012’de biz Zekeriya Öz’ün iddianamesiyle hapisteyken Türkgün’deki şahsın paylaşımları.

Hatırlayın, bizi tutuklayan savcılar o gün MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırmıştı.

Bakın şahıs ne yazmış: “Erdoğan karakutusu Hakan Fidan’ı savcıya kaptırmak istemiyor”, “Erdoğan başladığı yere, demir parmaklıklar ardına gidecek”.

Uzatmayayım…

Bugün bizi tehdit eden üç hilalli torbacı, Sinan Ateş’i katleden suç örgütünün tetikçisi; dün Hakan Fidan’ı, Erdoğan’ı, Fethullahçı abileriyle birlikte hapse atmakla tehdit ediyordu.

Tetikçiyi değil, sahiplerini uyarıyorum: Elinizde tuttuğunuz yılan yarın sizi de sokar.

Ha bu arada…

Bali çekenlerle nerede sohbet ediyorsunuz sahiden?”

Torbacılarla iş tutan katillerin hafiyeliğini yapmaya devam edeceğiz.

Varsın kanlı paçavralarını başımızın üstünde sallandırsınlar.

Aşağıya kısa bir fotoğraf dizisi bırakıyorum.

Şubat 2012’de biz Zekeriya Öz’ün iddianamesiyle hapisteyken Türkgün’deki şahsın paylaşımları.… pic.twitter.com/yCUvQRx771 — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) June 21, 2024

“AKILLARI SIRA KORKU SALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Gazetemiz yazarlarından Murat Ağırel ise Mersin’deki kokain tacirlerini ortaya çıkardığı haberi de hatırlatarak şunları yazdı:

“İddianame ve eklerinde bulunan somut gerçekler nedeni ile çok incinmişler.

Hatta Mersin’deki kokain tacirlerini ortaya çıkardığımız için öyle incinmişler ki metin arasında öfkelerini de belirtmişler!

Daha düne kadar “Reis” dedikleri arkadaşlarının katledilmesine sessiz kalan bu kişiler ve FETÖ, mafya artığı sosyal medyadaki tetikçileri belgeli gerçek karşısında iftira atarak ve tehdit ederek akılları sıra korku salmaya çalışıyorlar.

Belgeli, soruşturmacı, halkın yanında duran gazeteciliği, kalemin namus olduğunu sizlere de öğreteceğiz…

Vesikalık fotoğraflarımızı değil boy boy fotoğraflarımızı paylaşın. Çünkü biz bu cinayeti, cinayeti planlayanları, cinayete destek verenleri yani kanunsuzları, kanunlara uyanlar adına ifşa edeceğiz.”

İddianame ve eklerinde bulunan somut gerçekler nedeni ile çok incinmişler.



Hatta Mersin’deki kokain tacirlerini ortaya çıkardığımız için öyle incinmişler ki metin arasında öfkelerini de belirtmişler!



Daha düne kadar “Reis” dedikleri arkadaşlarının katledilmesine sessiz kalan… pic.twitter.com/IAyIK09iYx — Murat AĞIREL (@muratagirel) June 21, 2024

“HODRİ MEYDAN!”

Yazarlarımızdan Barış Pehlivan da şunları yazdı:

“Unutmayız, unutturmayız.

Belleğimiz ve ondan güç alan kalemimiz, sizin silah, sopa ve iddianamelerinizden güçlü olmaya devam edecek. Hodri meydan!”

Unutmayız, unutturmayız.

Belleğimiz ve ondan güç alan kalemimiz, sizin silah, sopa ve iddianamelerinizden güçlü olmaya devam edecek. Hodri meydan! https://t.co/R7EjIsP2VH — Barış Pehlivan (@barispehlivan) June 21, 2024

“GERÇEKTEN GÜÇLÜ KİMSE YOK”

Hedef alınan isimlerden gazetecilerden biri olan Timur Soykan da “Tehdit ile cinayetin üzerini örtmek istiyorlar. Herkes biliyor: Devlet içinden biri cep telefonu sinyal bilgilerini verir, tetikçileri polisler taşıyıp kapının önüne getirir. Katiller çakarlı araçlarla kaçırılır. Cinayetle ilgili yarım iddianame yazılıp katiller korunur. Zor memleket. Elbette gazeteciliğe devam. Gerçekten güçlü kimse yok” ifadelerini kullandı.