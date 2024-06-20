MHP’li Yönter gazetemiz yazarı Emre Kongar’ı hedef aldı: ‘Aklı işgal edilmiş bir zavallı’

Gazetemiz yazarı Emre Kongar'ın yazısını sosyal medya hesabından paylaşan MHP'li İzzet Ulvi Yönter, "Bahse konu köşe yazısı saygın bir akademisyenin değil aklı ve mantığı işgal edilmiş bir zavallının hezeyannamesidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:21
MHP’li Yönter gazetemiz yazarı Emre Kongar’ı hedef aldı: ‘Aklı işgal edilmiş bir zavallı’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel ile yaşadığı polemik gündem olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, konuyu köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Emre Kongar’ın yazısını paylaşarak Kongar'a hakaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yönter, şunları yazdı:

"Prof. Dr. Emre Kongar, İÜSBF’de hocalarımız arasındaydı! Fikirlerimiz farklı olsa da bilim insanı kimliğine saygı duyardım! Analiz ve tahlilleri çarpıcıydı! Yanıldığımı uzun zaman önce anladım, bugünkü köşe yazasıyla da tescil ettim…Nitekim bahse konu köşe yazısı saygın bir akademisyenin değil aklı ve mantığı işgal edilmiş bir zavallının hezeyannamesidir…Hazin olduğu kadar hüsran verici…Emre Hoca, Özgür’ü referans alma, kalırsın dondurucu ayaza…"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz" ifadesini kullanmıştı. 


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