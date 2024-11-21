Türkiye 15. Vergi Kongresi düzenlenecek

Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:06

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:06

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği, Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz anısına, 22-23 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Barosu’nun Beyoğlu-İstiklal Caddesi’ndeki Konferans Salonu’nda, Türkiye 15. Vergi Kongresi düzenliyor.

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği'nin Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz anısına düzenlediği 'Türkiye 15. Vergi Kongresi'nde 'Yeni Nesil Ödeme Yöntemleri, Kripto Varlıklar ve E-Ticaret' konuları ele alınacak.

Söz konusu kongre 22 Kasım tarihinde saat 09.30'da başlayacak.

Kongrenin açılış konuşmalarını; kongre başkanı Bülent Doğu, Kongre Bilim Kurulu Başkanı ve M.Ü. İşletme Fakültesi geçmiş dönem dekanlarından Prof. Dr. Nuran Cömert, Mezunlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Harputluoğlu, TÜRMOB-Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mal Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteş, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Hazine ve Maliye Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur gerçekleştirecek.

Marmara Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz’un kızı, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, babasıyla ilgili bilgi verdikten sonra, eski Devlet Bakanı Ekonomist Prof. Dr. Işın Çelebi, ‘Küresel Gelişmeler Bağlamında Türkiye’nin 101. Yılına Genel Bir Bakış’ başlıklı bir konuşma yapacak.

NETAŞ CEO’su Sinan Dumlu’nun yapacağı ‘Teknolojinin Geldiği Son Nokta ve Türkiye’nin Teknolojik Açılımı ‘ başlıklı konuşması sonrası, öğle arası verilecek.

1. Oturum, İYMMO- İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Oda Başkanı Müfit Erkarakaş tarafından yönetilecek olup, ‘Ekonomik ve Ticari Hayatımızı Değiştiren Teknolojideki Son Gelişmeler- E Ticaret ve Vergilendirme’ adını taşıyacak.

14.00-15.30 arasında yapılacak olan bu oturumda Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Özistek ‘Türkiye Teknoloji Ekosistemi- Lider Endüstriler Teşvikler ve Vergilendirme’, Pay TR, TÖDEB-Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Tombul, ‘Elektronik Ticarette Yeni Nesil Ödeme Yöntemleri’, TCMB-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Özkul ‘Türkiye’de Kripto Varlık Regülasyonları’ üzerine konuşacaklar.

Soruların cevaplanması, plaket töreni ve kahve arası sonrası, Gazeteci, Yazar, TGC- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar’ın ‘Türkiye’nin Kriz Sarmalı, 101. Yılda Türkiye Ekonomisi’ başlıklı konuşmasıyla, ilk oturum sona erecek.

2. Oturum, İSMMMO -İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Oda Başkanı Erol Demirel başkanlığında yürütülecek olup, bu oturumda ’Türkiye’nin Güncel Mali Politikaları ve Vergi Uygulamaları’ konuşulacak.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ ın ‘Dünden Bugüne Türkiye’nin Mali Politikaları’, Beykoz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Erdoğdu ‘nun ‘ Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Vergi Politikaları’ ve VDK-Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Selim’in ‘VDK- Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Risk Analiz Uygulamaları’ başlıklı konuşmalarını takiben, 17.30’da, soruların cevaplandırılması ve plaket takdimi ile oturum sona erecek ve kongrenin ilk günü de tamamlanacak.

Türkiye 15. Vergi Kongresi’nin ikinci günü çalışmaları, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Bumin Doğrusöz’un ‘Vergilemede Adalet Sorunsalı ve Türkiye’de Durum’ başlıklı konuşmasıyla, saat 10.00’da başlayacak.

3. Oturum, İYMMO –İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Oda Başkan Yardımcısı Vahap Adıyaman başkanlığında, ‘Türk Vergi Sisteminde Sorunlar- Çözümler- Öneriler’ üzerine olacak.

İstanbul Üniversitesi ‘nden Prof. Dr. Ateş Oktar ‘Türk Vergi sisteminin Değişen Zamana Uyum Meselesi’, Vergi Baş Müfettişi Harun Koyunbakan ‘Kripto Paraların Vergilendirilmesinde Karşılaşılan Zorluklar ‘ , Trendyol Vergi Direktörü, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurt ‘E-Ticaret Sektörü ve Vergilendirme’ ve Vergi Konseyi Genel Sekreter Vekili Dr. Emre Akın ‘Vergi Politikasına Yardımcı Çalışmalar’ üzerine tebliğ sunacaklar. Soruların cevaplandırılması ve plaket takdimiyle, oturum saat 12.45’de öğle arasının verilmesiyle sona erecek.

‘Cumhuriyetin 101 Yılında Türk Vergi Sistemi’ konulu panelin moderatörü, İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Çengel olacak.

Marmara Üniversitesi ‘nden Prof. Dr. Gülay Yılmaz PwC Vergi Direktörü Dr. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kavak , EY Turkey Partneri Abdulkadir Kahraman, Galatasaray Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Nedim Türkmen ise, panelin katılımcılarını oluşturuyor. Soruların cevaplandırılması ve plaket takdimiyle panel sona erecek.

Mezunlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yusuf Süleyman Karadağ ‘ın saat 16.00’daki kapanış konuşması sonrası, 16.30’da, İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı’nda bulunan Yüksek Ticaret ve Marmara Mezunlar Lokal’inde verilecek bir ikramla, 15. Vergi Kongresi sonlandırılmış olacak.

ÇAĞRI METNİ

Yürütme Kurulu Mustafa Harputluoğlu başkanlığında Arife Çelik, Bülent Doğu, Dr. Çağatay Akarçay, Hüseyin Natık Kişioğlu, Rahim Arslan, Ramazan Alageyik ve Yusuf Süleyman Karadağ’dan; Bilim Kurulu Prof. Dr. Nuran Cömert başkanlığında Dr. Başar Soydan, Dr. Çağatay Akarçay, Dr. Emre Akın, Prof. Dr Gülay Yılmaz, Dr. Kemal Cebeci, Prof. Dr. Malik Volkan Türker ve Dr. Tuba Yılmaz’dan ; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kurulu ise, Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek başkanlığında Necdet Saraç ve Nermin Sağtekin’den oluşan kongrenin bu yılki çağrı metni:

Bu yıl, Kongremizi XV. kez düzenlemekten gurur duyuyoruz. Kongremizin, katılımcılara, akademisyenlere, bilgi birikimlerini paylaşma ve çalışmalarını akademik çerçevede tartışma ortamı sunması yönüyle çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede Kongrenin, ulusal ve uluslararası konularda mezunlar, katılımcılar ve akademik çevreleri bir araya getirmenin yanı sıra, ilgili tarafların akademik tartışma kültürüne imkan yaratacağına inanıyoruz.

15. Türkiye Vergi Kongresi’ne yurt içi ve yurt dışından tüm katılımcılar, kamu ve özel sektör temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir."

16 Ocak 1936 yılında kurulan ‘Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Cemiyeti’ 88. kuruluş yılında ve yıllardır ‘İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği’ adıyla faaliyette bulunuyor.

1883 yılında, tam 141 yıl önce ‘Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi’ adıyla kurulan eğitim kurumu ise, İstanbul ve birkaç ilimizde daha ‘İTİA- İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ adıyla faaliyet gösterdikten sonra, bugün ‘Marmara Üniversitesi’ olarak eğitim hayatına devam etmektedir.

Marmara Üniversitesi, ülkemizde daha sonra kurulan tüm üniversitelerin iktisat, işletme ve siyasal bilgiler bölümlerinin öncüsü olmuştur.

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği, 1992 yılında ülkemizdeki ilk ‘Türkiye Vergi Kongresi’ ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir.



