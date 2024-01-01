Türkiye 2024'e "Merhaba" dedi!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 00:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 00:11

Türkiye, 2024 yılına girdiği dakikalarda coşku dolu anlar yaşandı. İstanbul'da, 2024 yılına Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy'deki meydanlarda düzenlenen kutlamalarla girildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da coşkulu kalabalığa sahne oldu.

Kentin işlek caddeleri yeni yıla saatler kala vatandaşlar tarafından dolduruldu. Vatandaşlar ve turistler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy Meydanı, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nde toplandı.

Haliç'te gökyüzünü havai fişekler aydınlatırken, Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi sergilendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılı Taksim Anıtı önünde karşıladı.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle, yeni yıl ıslıklar ve alkışlar eşliğinde karşılandı.