Türkiye Ankara'ya odaklandı: CHP'nin kurultay davasında 3'üncü duruşma

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “usulsüzlük” iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya bugün devam edilecek.
Dava kapsamında; CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.
Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davasının ikinci duruşması 13 Ocak 2026 tarihinde görülmüştü.
Söz konusu duruşmada, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "davaya katılma" talebi kabul edilmişti.