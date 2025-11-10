Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

10.11.2025 09:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anılıyor. Tüm yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.

81 ilde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

Anıtkabir'de ise, devlet töreni düzenlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #Anıtkabir #Dolmabahçe #10 kasım