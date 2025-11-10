Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.
81 ilde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 9'u 5 geçe hayat durdu.
Anıtkabir'de ise, devlet töreni düzenlendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.